Deux communes bretonnes en tête du top 20 des plus beaux villages de France selon le Guardian

Le quotidien d'information britannique "The Guardian" a révélé ce samedi 13 avril sa liste des plus beaux villages de France. Carton plein pour la Bretagne, on retrouve les villages de Locronan (Finistère) et de Rochefort-en-Terre à la première et deuxième place.

Le village de Locronan (Finistère) plus beau village de France selon le quotidien britannique

Bretagne, France

La Bretagne n'a pas fini d'émerveiller nos voisins britanniques. Ce samedi 13 avril, le très sérieux et plébiscité quotidien "The Guardian" a publié sa liste des 20 plus beaux villages français.

Les deux premières places du classement revient à deux villages bretons. En premier Locronan dans le Finistère, et en deuxième Rochefort-en-Terre dans le Morbihan.

Locronan, plus beau village de France selon The Guardian

Le quotidien revient sur le passé de la commune du Finistère, cet "ancien village historique du tissage de chanvre" qui doit son nom à l'ermite Irlandais Saint-Ronan. Le journal britannique loue notamment la petite chapelle du Pénity ou repose le corps du religieux.

L'histoire du tissage est aussi évoquée, avec les belles maisons des marchands "souvent utilisées comme lieux de tournages" comme pour le film "Tess" (1979) de Roman Polansky.

"The Guardian" invite aussi ses lecteurs à se balader à flanc de colline sur le Menez Lokorn (Montagne de Locronan) et sur les chemins du bois Névet.

Des petites adresses sont aussi conseillées pour manger et dormir. Il semble que les crêpes de Chez Annie fassent sensation.

Rochefort-en-Terre en deuxième position

A la deuxième place on trouve Rochefort-en-Terre, déjà sacré "Village préféré des Français" en 2016. "The Guardian" loue un très beau village médiéval "à mi-chemin entre le golfe du Morbihan et la forêt de Brocéliande" (dites "Merlin's Forêt").

Le quotidien invite ses lecteurs à visiter les marchés, l'église, le château et à arpenter les rues qui témoignent de la riche histoire du bourg. Un village devenu le repère d'artistes peintre au siècle dernier.

Parmi les recommandations du journal : la dégustation de plateaux de fruits de mer.