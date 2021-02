Deux communes indriennes dans le guide 2021 des plus beaux villages de France

L'édition 2021 du guide des plus beaux villages de France, qui vient de paraître, met à l'honneur deux communes indriennes : Gargilesse-Dampierre et St-Benoit-du-Sault. Elles figurent dans une sélection de 159 destinations de charme recensées par l'association des plus beaux villages de France. Fondée en 1982, elle s'est donné pour objectif de mettre en valeur le patrimoine français en évitant "les écueils du village-musée sans âme et ceux du parc d'attraction".