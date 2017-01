Deux concerts au Matmut Atlantique : l'un des patrons du stade invité de France Bleu Gironde ce vendredi

Xavier Lapeyraque, directeur général délégué du Matmut Atlantique de Bordeaux, est l'invité de France Bleu Gironde ce vendredi entre 8h et 8h30. Le stade accueillera Céline Dion et les Vieilles Canailles cet été. D'ici là, un autre grand rendez-vous est programmé dimanche avec le match UBB-Clermont.

Une actualité chargée

Les annonces se sont succédé en ce début d'année pour le stade Matmut Atlantique. Après le concert des "Vieilles Canailles" Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell, programmé le 1er juillet, c'est la venue de Céline Dion qui a été annoncée mercredi. Ce concert du 29 juin sera d'ailleurs un événement France Bleu. Après deux ans d'attente, les responsables du stade ont donc réussi un joli doublé. Comment se sont déroulées les négociations ? Quel est réellement l'enjeu de ces premiers concerts ? Comment sera protégée la pelouse du stade ? A ces nombreuses questions, Xavier Lapeyraque, le directeur général délégué du Matmut Atlantique, vient apporter des réponses dans la matinale de France Bleu Gironde ce vendredi entre 8h et 8h30. Il sera également question de football et de rugby. Le Matmut Atlantique ambitionne notamment de recevoir prochainement un match du XV de France.

La diversification est en marche

Après l'annonce des concerts, c'est la billetterie qui ouvrira la semaine prochaine. Lundi 30 janvier pour le concert des "Vieilles Canailles", vendredi 3 février pour le concert de Céline Dion. L'attente était importante à Bordeaux autour de ces grands concerts dans l'enceinte du stade. Il aura fallu deux ans pour les mettre en place. "Il y a motif à se réjouir, estime Fabien Robert, l'adjoint au maire de Bordeaux chargé de la culture. Céline Dion est une artiste internationale, le stade sera plein".

