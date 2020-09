Deux concerts qui flottent sur un lac, c'est que propose à partir de ce jeudi soir la ville de Monteux

Le lac de Monteux accueille ce soir et demain soir un concert avec "Le PianO du Lac " et la fanfare New Orleans " Yoopi Jazz Band ". Des musiciens qui pour ces deux soirées à partir de 19h30 ont imaginé un spectacle "Yoopi Jazz Boat".

Sur un radeau vont prendre place pour ces deux concerts les musiciens avec un piano, une trompette, un trombone, un banjo, un soubassophone ;, une batterie mais aussi une '' washboard '', une planche à laver faisant office de percussion.

Nous sommes dans la tradition musicale de la Nouvelle Orléans, du jazz enjoué proposé à des spectateurs invités à s'installer avec distanciations sociales sur l’esplanade du Lac. Fauteuils, chaises ou coussins sont recommandés pour plus de confort. Port du masque, mise à disposition de gel hydro alcoolique, prévente en ligne obligatoire pour limiter les contacts avec la monnaie (sur le site pianodulac.fr ou sur le site de la mairie de Monteux via l'onglet "événement" ). Et une billetterie « volontaire » (prix conseillé : 10 euros, plus ou moins selon ses moyens ).

Accueil du public a partir de 18h30 ce jeudi 10 septembre, seul concert avec encore des places disponibles. La soirée de vendredi est complète avec une jauge de 500 spectateurs