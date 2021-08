Deux courses camarguaises dans les arènes de Nîmes au mois d'août

La société SCP France et la Ville de Nîmes organisent deux courses camarguaises dans le cadre des « Jeudis de Nîmes » les 19 et 26 août à 18h30 dans les arènes de Nîmes. Il s'agit de deux courses comptant pour le Trophée de l’avenir qui mettront en avant les meilleurs taureaux jeunes des manades Saumade, Cuillé et Laurent. Coté raseteurs : la vedette Joachim Cadenas sera présente et accompagnera les meilleurs jeunes raseteurs du moment.

L’entrée générale est à 10€ et la vente de billets se fera à partir du 16 août à la billetterie des arènes au 4, rue de la violette à Nîmes, par téléphone au 0891701401 et sur le site arenesdenimes.com. Le pass sanitaire sera obligatoire à partir de 17 ans. Un stand de dépistage (test antigénique) sera mis en place par l'Agence régionale de santé (ARS) devant les arènes à partir de 16h les 19 et 26 août.