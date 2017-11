Deux cousins en Brenne pour un tour de France des PNR

Mattéo et Maël se sont lancés un défi fou : en huit mois, les deux cousins veulent faire le tour de France des parcs naturels régionaux. Ils ont fait étape en Brenne ce vendredi.

Ils n'ont pas 20 ans et déjà quelques milliers de kilomètres dans les pattes. Mattéo et Maël sont cousins. L'un fraîchement bachelier, l'autre tout juste diplômé d'une licence de géologie, ils ont décidé de s'offrir une pause d'une année, à la découverte de la France. "C'est mûrement réfléchi, on s'est préparé pendant plusieurs années pour affiner le projet. C'est un aboutissement !" raconte Maël.

Les deux jeunes, originaire de Lyon pour l'un et d'Annecy pour l'autre, ont pris la route il y a un mois et demi. "On est pas de grands cyclistes, mais on apprécie le vélo parce que ça permet d'apprécier les paysages tout en couvrant de grandes distances. On voulait prendre le temps de découvrir notre pays et sa diversité" explique Mattéo.

Quant à l'intendance, elle est pour le moins spartiate. "On dort sous la tente, et quand le temps est vraiment trop mauvais, on frappe à la porte des habitants. Cela nous permet de faire de belles rencontres. Et puis on profite de l'automne. On cueille des pommes, on va aux champignons, on va aux châtaignes. C'était un prétexte pour vivre simplement sans avoir d'autres préoccupations que la journée à venir et cela libère l'esprit. C'est super!"

Les garçons seront ce weekend sur le parc Touraine Anjou, avant de prendre la direction de la Bretagne. En 8 mois, ils espèrent boucler le tour des 49 PNR de France...

Vous pouvez suivre leurs aventures sur Facebook !