Deux créateurs quimpérois présentent leur robe en verre à Paris

Nolwenn Le Lay et SirDjos, deux créateurs quimpérois ont été sélectionnés dans le concours Duo de matières/ Duo de créateurs. La coloriste verriste Nolwenn Le Lay a créé les pièces en verre et le couturier styliste SirDjos les a assemblé. Ce magnifique travail de créateur est une première !

Nolwenn Le Lay est coloriste et verrier à Quimper. Dans son atelier-boutique situé dans le vieux Quimper, elle crée des bijoux, des figurines notamment et plein d'autres créations originales à base de verre. Elle fabrique aussi des plaques funéraires. Avec le couturier, styliste, Josselin Chrétien (son nom d'artiste est Sirdjos), elle vient de participer à un concours national " Duo de matières / Duo de créateurs" et ils ont été retenus pour exposer leur œuvre à Paris.

Nolwenn Le Lay dans son atelier installé dans le vieux Quimper

Nolwenn Le Lay et SirDjos sont sélectionnés pour présenter leur robe en verre à Paris

Les deux artistes quimpérois ont été sélectionnés pour leur robe en verre. Une première ! Leur création sera exposée du 20 avril au 3 juin à l'Atelier des ateliers d'art de France à Paris. Cette exposition fait partie d'un circuit "hors les murs" de la biennale internationale des métiers d'art et de création contemporaine "Révélations" qui se tient au Grand Palais du 3 au 8 mai.

Une robe en verre, une première !

Depuis 2011, les deux quimpérois travaillent ensemble. "Nous avons de tout de suite eu un bon feeling. Je lui ai proposé des bijoux en verre pour parfaire les tenues lors de ces défilés et je lui avais aussi proposé des petites pièces en verre que j'avais fabriqué qui pouvaient s'emboîter. je les ai mises dans une petite boîte et Sirjos a trouvé rapidement l'inspiration et a dessiné une robe avec mes créations . Nous avons ainsi mis au point une première robe bustier en verre et en cuir, puis est venue l'idée d'une seconde robe et cette dernière qui est présentée à Paris ".

Le mariage du verre et de la dentelle

"Cette seconde robe est composée de 230 triangles en verre qui forme tout le buste avec une longue traîne en dentelle. J'ai dû faire des prototypes pour trouver la bonne inclinaison pour pouvoir faire les trous pour passer le fil de pêche qui assemble les pièces" nous explique Nolwenn

"C'est la première fois que l'on va exposer à paris, c'est une première et c'est une belle opportunité pour nous. Les robes en verre que l'on peut porter cela n'existe pas".

Les deux créateurs espèrent séduire le public mais aussi le milieu de la haute-couture et montrer leur savoir-faire !