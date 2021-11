Deux Creusois participent au rallye Dakar 2022

Deux Creusois partent à l'assaut des dunes saoudiennes ! Du 2 au 14 janvier, Marc Dardaillon et Claude Fournier participeront au rallye Dakar 2022, à bord d'un camion d'assistance de onze tonnes. Leur mission : dépanner les participants en cas de besoin. Mais au-delà de ça, ils comptent bien faire une belle performance. "On a toujours l'envie d'arriver dans les temps, reconnait Marc Dardaillon. Si nous avons de grosses réparations, on sera exclus du classement, on sera toujours en course, mais on ne nous verra plus dans les résultats. Le but, c'est d'arriver à l'heure."

Pour y parvenir, ils devront faire preuve d'efficacité au moment de la course. Dans le camion, les tâches seront donc bien réparties : Marc Dardaillon sera au volant et Claude Fournier s'occupera de la navigation. "Je vais assister mon pilote et je vais essayer de le diriger par rapport au road book qu'on nous donne tous les matins, explique-t-il. Mon but, c'est de faire en sorte qu'on se trompe le moins possible et qu'on soit efficace sur les interventions."

Surmonter la pression de la course

Sur près de deux semaines de compétition, les deux Creusois devront également surmonter différentes épreuves. Les tensions au sein du duo en feront sans doute partie : "Je n'ai jamais vu un Dakar sans qu'il y ait un petit coup de gueule, reconnait Marc Dardaillon. C'est presque impossible, parce qu'il y a quand même une pression énorme, on manque beaucoup de sommeil." Il confie même avoir passé 72 heures sans dormir, lors d'un précédent rallye.

Pour lui, le rallye, c'est une histoire de famille. Du 27 janvier au 7 février, il participera d'ailleurs au Rallye des Pionniers, au Maroc, avec sa fille Noémie. "Elle ne connait pas ce genre de rallye, mais depuis toute petite, elle est bercée là-dedans, donc elle a quand même des connaissances", indique Marc Dardaillon. Accompagner sa fille à une course, "c'est déjà un petit rêve qui se concrétise", conclue-t-il.