Deux égyptologues manceaux lancent leur quatrième campagne de fouilles dans le delta du Nil

Les deux spécialistes installés au Mans ont mis au jour la ville pharaonique et médiévale de Tell Dibgou, dans le delta du Nil. Pour leur quatrième campagne de fouilles qui débutera en septembre 2017, ils recherchent des fonds.

Tell Dibgou dans le delta du Nil. Une ville pharaonique et médiévale inconnue il y a encore trois ans. Ce site vierge de 70 hectares a été fouillé pour la première fois en 2014, grâce à deux archéologues manceaux et à leur équipe égyptienne sur place. Cette quatrième campagne qui débutera en septembre 2017 a pour but de continuer les recherche sur la ville pharanonique: "les quartiers, leur organisation, son étendue, son évolution au cours du temps", précise Christelle Desbordes, l'une des deux égyptologues. "Notre souhait est aussi de trouver le temple", précise la mancelle. Le second objectif est d'approfondir les connaissances sur la ville médiévale: "un grand centre production de tissus de luxe". Christelle Desbordes s'émerveille: "nous avons retrouvé des fragments intacts, c'est extraordinaire!". En effet, cette zone du delta du Nil est humide, terrain peu propice à la conservation de tels matériaux.

Appel au financement participatif

Pour mener à bien ces fouilles, les deux égyptologues sarthois font appel au financement participatif. Ils espèrent récolter au moins 7.500 euros. Somme qui leur permettra d'embaucher des Egyptiens pour travailler sur ce site de Tell Dibgou qui n' a pas fini de révéler ses secrets. La Mission Archéologique de Tell Dibgou a un statut associatif. Elle ne vit que grâce à des fonds privés (dons et adhésions).

