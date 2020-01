Deux entreprises bretonnes à l'Elysée : elles participent à l'exposition du "Fabriqué en France"

101 produits d'entreprises françaises seront exposés au palais de l'Elysée les 18 et 19 janvier. Parmi les 101 entreprises sélectionnées, deux viennent de Bretagne : "Maïlou Tradition" à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) et "Loc Maria Biscuits" à Taden (Côtes-d'Armor).

Réjane Riant, chargée de clientèle, et Aurelie Lesellier, modeliste, de l'entreprise "Maïlou Tradition", fabricant de peluches, à Chateaubourg, en Ille-et-Vilaine, octobre 2019

Les entreprises du patrimoine vivant sont à l'honneur les 18 et 19 janvier au palais de l'Elysée lors de la grande exposition du "Fabriqué en France". 101 entreprises ont été retenues dans toutes les régions dont deux viennent de Bretagne. Elles sont les représentantes d'un savoir-faire d'excellence qui allient tradition et innovation dans de nombreux domaines. Cette exposition est destinée à soutenir le Made in France.

Pour la Bretagne, "Maïlou Tradition" et "Loc Maria Biscuits" ont été sélectionnés. Situé à Châteaubourg, près de Rennes, "Maïlou Tradition" fabrique des peluches, c'est l'un des deux fabricants en France. A Taden, près de Dinan, "Loc Maria Biscuits" est le spécialiste de la gavotte, ce biscuit à base de crêpe dentelle.