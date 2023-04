Deux étudiantes en Staps au Mans s'inscrivent pour être bénévoles aux Jeux olympiques de Paris 2024

Elles attendent toutes les deux la date du 3 mai avec impatience. Elles sauront si elles ont été sélectionnées pour participer aux JO en tant que bénévoles. Plusieurs missions sont possibles : allant du ramassage de balles sur un terrain de tennis, à l'accueil de visiteurs venus du monde entier.

Alice, déjà pré-sélectionnée, estime qu'elle a ses chances d'être sélectionnée

Certains candidats, comme Alice, sont un peu privilégiés, car ils ont eu la chance d'être pré-sélectionnés. La Région Pays-de-la-Loire a pré-sélectionné 160 candidats, dont 26 en Sarthe. Mais Alice, elle a été sélectionnée par le département de la Mayenne, elle a ensuite suivi des formations dans plusieurs domaines. Elle pense avoir ses chances.

"Une ligne en plus sur le CV"

Pour Mélissa, peu importe la mission pour laquelle elle est choisie, "dire qu'on a participé aux JO, ça sera toujours un plus". Un plus aussi pour Alice, qui envisage dans travailler dans le management et qui rêve de "participer aux remises de médailles, être au plus proche des athlètes, accompagner les journalistes", ajoute la sportive de 18 ans.

Voir des matchs et des épreuves de ses propres yeux

Alice pratique le volley-ball au SPTT à Laval, et son rêve c'est de voir un match de volley au pied de la Tour Eiffel "j'avais regardé à la télé les JO derniers, et les voir en vrai, ça doit être tellement différent que derrière un écran de télévision". Mais elle ne sait pas encore si les bénévoles auront la possibilité de voir des matchs.

Le transport et l'hébergement des bénévoles qui se déplaceront soit à Paris, soit dans d'autres villes de France en fonction des épreuves, ne sont pas pris en charge par le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024. Certains, comme Alice, peuvent compter sur leur entourage, ou espèrent que le comité mettra en place des logements pour les bénévoles.