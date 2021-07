Deux frères creusois au chevet de l'église de Saint-Sulpice-le-Guérétois

Le toit de l'église de Saint-Sulpice-le-Guérétois a été rénové récemment, mais il reste du travail à l'intérieur. Jean-Baptiste et Pierre Blinet, frères jumaux de 24 ans, nés à Guéret et qui ont grandi à Saint-Sulpice-le-Guérétois, se sont employés, le temps d'un weekend entier, à la nettoyer intégralement.

"L'église est fermée depuis plusieurs années, raconte Jean-Baptiste Blinet. Nous nous promenons beaucoup aux alentours, avec mon frère et ma mère et nous trouvions dommage qu'elle soit toujours fermée. Un jour, j'ai écrit au curé de la paroisse de Saint-Pardoux, il m'a répondu qu'il fallait des bénévoles pour prendre les clefs et j'ai sauté sur l'occasion !" Le bâtiment était envahi par les araignées, leurs toiles obstruaient les vitraux, des fleurs étaient renversées. En quelques jours, après avoir emprunté une perche télescopique pour atteindre les plus hautes fenêtres, les deux frères opèrent un nettoyage complet.

Des travaux de maçonnerie seraient nécessaires, mais très onéreux. © Radio France - Lisa Melia

"Cette église est un bien commun, s'enthousiasme Jean-Baptiste Blinet. C'est aussi un beau musée, avec de jolis tableaux, des statues et des vitraux." Plusieurs de ces tableaux et de ces statues sont classés au patrimoine historique protégé par l'État, notamment un tableau de La Vierge à l'Enfant, datant du 19ème siècle. Il s'agit d'une peinture réalisée à Rome, une copie exacte de celle du Vatican. Or, elle se trouve dans un état de détérioration avancée. "La toile a commencé à être rongée par le milieu, il y a des trous, un coin est sorti du cadre, observe Jean-Baptiste Blinet. Le tableau a été classé en péril imminent par le conservatoire du patrimoine."

Le tableau La Vierge et l'Enfant est classé en état de "péril imminent". © Radio France - Lisa Melia

Jean-Baptiste Blinet Copier

Avec ces œuvres, Jean-Baptiste et Pierre atteignent les limites de ce qu'ils peuvent réaliser en tant que bénévoles. La restauration patrimoniale relève de la commune, mais la rénovation et l'entretien de ces bâtiments est souvent un poids trop conséquent sur les budgets des mairies. En l'occurrence, Jean-Baptiste Blinet presse la commune de demander au conservatoire du patrimoine la réalisation d'une expertise, ce qui permettra à la fois d'identifier précisément la nature et le coût de la restauration. Le conservatoire pourra également orienter sur les participations possibles de l'État et du département.

La rénovation de l'église est loin d'être achevée. © Radio France - Lisa Melia

En attendant, Jean-Baptiste et Pierre Blinet ont organisé une exposition, au sein de l'église, avec l'aide de la paroisse et des documents du conservatoire du département. Une pancarte a été installée dans l'entrée, sur laquelle sont identifiés les éléments dignes d'intérêt. "L'ouverture de l'église peut permettre aussi aux habitants de montrer leur intérêt pour ces œuvres oubliées", se réjouit Jean-Baptiste Blinet.