Deux grands sapins de Noel à périgueux et des automates pour faire oublier la crise sanitaire

Faute de pouvoir installer une patinoire et un marché de Noel, la mairie de Périgueux a du s'adapter et se réinventer pour les fêtes de Noël.

Le père Noël avancera masqué cette année à Périgueux . Le protocole sanitaire imposé pour limiter l'épidémie de Covid 19 a modifié les plans de la mairie pour ces fêtes. Il n'y aura ni marché de Noël, ni patinoire. Mais la municipalité propose d'autres animations.

Le village de Noël se fera autour de trois chalets remplis d'automates sur trois thèmes différents: le Père Noël, les Nounours et la banquise. La balade mènera les familles à travers une forêt de sapins (200 épicéas) la fabrique des jouets, un gros nounours près duquel on pourra faire des photos, un chalet de collecte de jouets au profit des associations solidaires (vous pourrez y déposer des jouets en très bon état ou neufs qui seront ensuite redistribués). Un vendeur de sapins s'installera sur la place des le 4 décembre. Le village ouvrira le 5.

La maire de Périgueux Delphine Labails veut offrir un Noël plein de douceur aux Périgourdins. © Radio France - Valérie Déjean

Pour donner un air de fête à la ville dans un contexte un peu contraint, la mairie a vu grand avec l'installation de deux sapins de bonne taille. Un premier sapin d'une dizaine de mètres sera installé à l'angle des rues Wilson et Antoine Gadaud. Il symbolise l'attachement des périgourdins aux strasbourgeois qui se sont réfugiés en Dordogne en 1939. Il sera orné de cocardes tricolores comme le veut la coutume alsacienne. Le second sapin, d'une hauteur de 12 mètres et offert par une habitante de Nantheuil, sera érigé place Bugeaud.

Delphine Labails maire de Périgueux, mise sur les sapins pour ces fêtes de Noël Copier

les automates seront abrités dans des chalets place Bugeaud © Radio France - Valérie Déjean

Les illuminations seront lancées le 4 décembre à 17 heures 30 depuis la place de l'Ancien Hotel de Ville. En tout, 456 motifs, 276 guirlandes, des Leds, 35 projecteurs et un plafond lumineux seront posés. Autre nouveauté, un calendrier de l'Avent sur la façade de la mairie de Périgueux le premier décembre. Chaque jour, sur une fenêtre,vous pourrez découvrir une vue insolite de la ville. Le dévoilement commencera le premier décembre à 12 heures

Le mapping de retour le 12 décembre sur la cathédrale Saint Front

Périgueux renoue aussi avec le mapping sur la cathédrale Saint Front. Une dizaine de minutes de projection vidéo en boucle chaque soir de 18h30 à 19h30 et les vendredis, samedis et dimanches jusqu'à 20 heures 30. Le scénario s'inspirera cette année du couple de faucons pèlerins qui niche au sommet de la cathédrale Saint Front.

Autre conséquence de la crise sanitaire, l'impossibilité de faire le goûter de Noël.8 La mairie a donc demandé aux chocolatiers de la ville de réaliser des ballotins qui seront distribués aux 4800 périgourdins de plus de 70 ans. S'ils ne peuvent pas venir les chercher à l'Odyssée, ils leurs seront apportés à domicile.

Un jeu concours avec 10 vélos et un scooter électrique à gagner

Enfin la ville de Périgueux et l’agglomération s'associent pour organiser un grand jeu de Noël avec 30 000 euros de bons d'achats à gagner et à utiliser dans les commerces du centre ville qui y participent. Vous pourrez obtenir des réductions dans les boutiques, et participer à un grand jeu. Dix vélos électriques, un scooter électrique et une caisse de champagne sont à gagner. Le tirage au sort se fera tous les lundis soirs à 18 heures partir du 11 décembre.

La mairie de Périgueux veut fêter Noël, malgré le contexte sanitaire Copier

C'est un détail qui compte, le stationnement reste gratuit trois heures durant à Périgueux.