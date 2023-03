Deux Hauts-Savoyards participent à l'émission Top Chef : "j'ai toujours voulu participer à ce concours"

Top chef fait son grand retour ! La 14ème saison commence ce mercredi soir à 21h10. Seize cuisiniers professionnels participent à cette nouvelle édition de l'émission phare de M6. Pour faire leurs preuves, ils devront commencer par intégrer une des trois brigades, chacune d'entre elles est gérée par un chef étoilé. Cette année, c'est Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel qui aideront les candidats durant l'aventure. Parmi les participants, on compte deux habitants de Haute-Savoie.

Le végétal au cœur de l'assiette

Le premier s'appelle Hugo Riboulet. Il a 23 ans et vient tout droit d'Ardèche. C'est là-bas qu'il découvre la cuisine. Adeptes de gastronomie italienne, sa mère et sa grand-mère l'ont très vite initié : "Chez moi, on n'avait jamais de surgelés, seulement des produits fait-maison". A force de cuisiner, l'Ardéchois a tout de suite voulu en faire son métier. A 20 ans, le jeune cuisinier quitte sa région natale pour intégrer les cuisines du "Clos des Sens" à Annecy, trois étoiles au guide Michelin. Dès son arrivée, c'est le coup de foudre. "J'adore Annecy. Avec les montagnes et le lac c'est magnifique !" s'exclame le candidat de Top chef.

Hugo Riboulet, Haut-Savoyard d'adoption candidat à l'émission de cuisine Top Chef - Julien Theuil/M6

Pendant 3 ans, le Haut-Savoyard d'adoption perfectionne son style auprès du chef Franck Derouet. Sa spécialité ? Mettre le végétal au centre de l'assiette. "Souvent quand on crée des plats, on a par exemple, une pièce de pigeon et la garniture à côté. Moi j'essaye d'inverser la chose et de mettre le condiment au centre de l'assiette" explique le cuisinier.

Aujourd'hui Hugo a soif de nouveaux défis et veut se mesurer à d'autres cuisiniers. C'est pour cette raison qu'il s'inscrit à Top Chef. "J'ai toujours voulu participer à un concours comme celui-ci. Je me suis dit que c'était le meilleur moment pour le faire" raconte l'Ardéchois. L'émission l'aidera sans doute à concrétiser ses projets futurs. Il réfléchit par exemple à la création d'un service de cuisinier à domicile entre Paris et Annecy.

"Créer le divertissement dans la cuisine"

Danny Khezzar, candidat à la 14ème saison de Top Chef - Julien Theuil/M6

Hugo Riboulet n'est pas le seul habitant de Haute-Savoie à participer à l'émission. Originaire de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, Danny Khezzar découvre la cuisine quand il est adolescent lors d'un repas au Ritz de Paris. Il décide de suivre son mentor, le chef étoilé Michel Roth, qui part diriger le restaurant Bayview de Genève**.** Danny Khezzar s'installe donc à Ambilly, en 2015. A force de travail, il va monter les échelons jusqu'à devenir le sous-chef de l'établissement à seulement 26 ans.

En parallèle de sa carrière de cuisinier, le Parisien performe aussi dans le rap. "J'enchaine entre micro le soir et fourneau le midi" plaisante le candidat de Top Chef. Sur le papier, ces deux univers semblent opposés. Pourtant, le cuisinier considère que les deux pratiques demandent la même créativité. "Partir d'une feuille blanche et créer un plat ou un son, c'est la même chose" argumente le rappeur. Il admet cependant que ce mélange surprend ses collègues de travail mais il assume. "Entre la Suisse et le 9-3, j'ai connu un peu les deux extrêmes. C'est ce qui fait que je casse les codes." explique le Parisien.

Cette passion pour la musique se ressent d'ailleurs dans son style culinaire. Avec la cuisine moléculaire, le jeune homme essaye toujours de connaître au mieux les aliments et ainsi de varier les techniques pour cuisiner ses produits. "Cuisiner [un aliment] de façon coulante, explosante ou d'une autre manière, ça permet de donner du divertissement, de faire un show" explique Danny Khezzar. Un trait de caractère que l'on retrouve aussi dans ses performances, lors des concerts.