Deux idées de recettes faciles pour changer des bûches au réveillon de Noël

Alors que le réveillon de Noël se rapproche dangereusement, France Bleu Mayenne a demandé à deux cheffes des idées de desserts faciles à réaliser, et qui changent de la bûche. Elles vous proposent des ananas caramélisés aux épices, ou bien une panna cotta à la fève de tonka avec des poires pochées.

Ce samedi soir c'est le réveillon de noël. Certains d'entre vous ont peut-être déjà enfilé leur tablier et sont en train de surveiller la cuisson du chapon, tout en préparant la crème au beurre pour la bûche. Tandis que d'autres n'ont toujours pas choisi ce qu'ils vont faire comme dessert. Pas de panique, France Bleu Mayenne vole à votre secours. Nous avons demandé à deux cheffes basées dans notre département, des idées de recettes simples à réaliser.

L'ananas caramélisé aux épices:

Emmanuelle Greco, tient les ateliers culinaires "Gourmets en cuisine", à Laval. Pour les fêtes, elle suggère une recette d'ananas caramélisé aux épices pour 5 personnes. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'un ananas, de 150g de sucre, d'une gousse de vanille, de deux étoiles de Badiane et enfin d'un bâton de cannelle.

"Pelez l'ananas, enlevez les yeux et couper des tranches de deux centimètres de largeur", indique Emmanuelle Greco. Réalisez ensuite un caramel. "Quand il est à votre goût, il faut le décuire pour qu'il reste liquide, assure-t-elle avant de détailler: Incorporez de l'eau bouillante en mince filet. Remuez sans arrêt, jusqu'à obtenir la consistance souhaitée". Rajouter les épices dans le caramel (pour la vanille, grattez la gousse).

Mettez ensuite les rondelles d'ananas dans un plat qui va au four. Arrosez de caramel, et faites cuire 35 à 40 minutes , dans un four préchauffé à 140 degrés. Retournez les tranches trois ou quatre fois. Après cuisson, sortez le plat. Laissez tiédir.

Vous pouvez servir les tranches d'ananas à l'assiette, avec une boule de glace à la vanille, à la cannelle ou encore une crème chantilly au citron vert.

Panna cotta à la fève de tonka avec des poires pochées

La cheffe à domicile Sandrine Gral, qui a monté l'entreprise "une toque à vos fourneaux" propose une recette plus originale. Pour 6 personnes, il vous faut 500g de crème liquide, 80g de sucre, 2 feuilles de gélatine, une fève de Tonka, 1 litre d'eau, 2 cuillères à soupe de fleurs d'hibiscus (ou de thé aux fruits rouges) et 6 poires.

Il faut commencer par réaliser la panna cotta. Faites tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Faites aussi chauffer 1/3 de la crème liquide avec 50g de sucre. Quand les feuilles de gélatine sont devenues molles, incorporez-les dans la crème afin qu'elles se dissolvent. Rapez la fève de tonka et mélangez-la à la crème chaude. Rajoutez ensuite le reste de crème froide. Versez ce mélange dans six ramequins. "Le plus important, c'est de placer les panna cotta au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures, afin qu'elles prennent", précise Sandrine Gral.

Faites ensuite un sirop de sucre avec 1 litre d'eau et 30g de sucre. Faites bouillir. Puis ajoutez deux cuillères à soupes de fleurs d'hibiscus, (ou bien du thé aux fruits rouges). Pelez les poires. Évidez-les et faites-les pocher dans ce sirop. Il faut que ce dernier frémisse. Utilisez un couteau pour piquer les poires. Quand celles-ci sont tendres vous pouvez les retirer.

Égouttez les poires et disposez-les sur chaque panna cotta. Vous pouvez accompagner ce dessert d'une tuile au pralin.