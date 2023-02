Gabie : une nouvelle application de rencontres, créée par deux Iséroises

"C'était le date de trop", explique Amélie Raymond. Cette ancienne étudiante en direction artistique, spécialisée dans le design graphique digital, a décidé de faire le grand saut, avec sa cousine Annaléa, après plusieurs expériences infructueuses sur des applications de rencontres. Objectif : créer leur application idéale, en rupture avec le marché classique actuel. Un domaine technique dont les deux Iséroises ne connaissaient rien. Il a fallu tout imaginer et tout apprendre.

En 2021, les deux cousines d'une vingtaine d'années se sont orientées vers un incubateur d'entreprises à Grenoble pour être accompagnées dans leur projet. Elles ont ensuite réalisé une levée de fonds de 460 000 euros avant de lancer la version téléchargeable de Gabie en septembre 2022. Entourées de trois autres personnes, Amélie Raymond s'occupe de la partie technique, maintenance et réflexion de nouvelles fonctionnalités tandis qu'Annaléa se charge de la partie marketing et communication.

Autant d'hommes que de femmes

"On ne se sentait pas considérées, prises en compte", raconte la cocréatrice à partir de son expérience personnelle sur différentes applications. Le duo a souhaité résoudre ce sentiment en fondant Gabie - nom mixte - et en revendiquant plusieurs valeurs : "bienveillance, consentement, sécurité, considération, communication et ouverture d'esprit." L'une des réponses trouvées pour ce faire : garantir la parité entre les hommes et les femmes. En effet, alors qu'elles comptabilisent huit hommes pour une femme en moyenne sur les applications de rencontres, les deux cousines visent sur leur interface rosée un 50/50 grâce aux 500 ambassadrices qui filtrent les demandes. Celles-ci s'assurent également de la motivation des personnes qui souhaitent s'inscrire.

Bienveillance

Autre spécificité, "pour oublier le côté panier de fruits" et retrouver "le côté humain", leurs utilisateurs ne peuvent "faire leurs choix" que dans un cadre limité : 15 profils jugeables par jour. Sur le même principe, Amélie Raymond évoque "une sécurité émotionnelle" que permettrait un système de réponse obligatoire lors de "matches". "Même s'il y a finalement un manque d'affinités, personne ne reste sans réponse." La personne choisit une raison préremplie à son éventuel désintérêt. "Ce qui évite l'incompréhension et la perte de confiance en soi." affirme Amélie

Enfin, afin d'exclure "les tabous" de la plateforme, il suffit de cocher à la création de son compte plusieurs items pour définir sa personne, ses envies et le cadre de rencontre souhaité, l'ambiance que l'on désire.

En février 2023, Gabie compte près de 8 000 utilisateurs, de 29 ans en moyenne.

