Deux jackpots de l'Euromillions remportés en trois jours dans le Nord et le Pas-de-Calais

Il y en a deux qui ont eu un beau cadeau pour la nouvelle année ! Les deux derniers jackpots de l'Euromillions ont été remportés dans le Nord et le Pas-de-Calais, à la toute fin du mois de décembre.

Deux habitants de la région viennent de remporter l'Euromillions, coup sur coup... Premier ticket validé le 28 décembre avec un jackpot de 79 millions d'euros. Puis, trois jours plus tard, un nouveau millionnaire a validé son ticket à Saint Laurent Blangy, près d'Arras.

Il croit avoir mal lu

Le premier est un Nordiste, un régulier du Loto et de l'Euromillions... Il a ses chiffres favoris comme beaucoup, et c'est eux qui lui ont permis de tirer le gros lot, le 28 décembre. Même lui n'y a pas cru quand il s'est connecté sur le site de la Française des Jeux : il pensait avoir seulement gagné 79 000 euros... Mais non, il fallait bien lire trois zéro supplémentaires : c'était bien 79 millions.

A seulement quelques kilomètres, trois jours plus tard, il y en a un autre qui a eu de la chance. Lui, c'était dans le Pas-de-Calais, à Saint Laurent Blangy, près d'Arras, le jour de la Saint-Sylvestre. Il s'agit d'un joueur occasionnel, qui s'est décidé à jouer, un peu par hasard, en voyant un autre gagnant à la télévision. Il décroche le troisième plus gros gain du département avec la FDJ : 17 millions d'euros.

Nos deux gagnants ont tous les deux décidé de garder l'anonymat. Ils assurent aussi tous les deux qu'ils comptent garder les pieds sur terre, en continuant à travailler par exemple. Mais en s'offrant quand même quelques voyages... en France uniquement pour le plus gros jackpot, sur des îles paradisiaques et des croisières pour le second.