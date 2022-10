Deux joueurs font sauter la banque du Casino de Bordeaux en quatre jours

De mémoire d'employé au Casino de Bordeaux c'est quasiment du jamais vu... À quatre jours d'intervalle, deux joueurs ont décroché le jackpot. Denis, lundi soir, a remporté 100.000 euros sur sa machine fétiche à 5 euros. "Il est resté un long moment abasourdi avant de comprendre ce qui lui arrivait" explique la direction.

Quelques jours plus tôt, vendredi, c'est Christian qui avait décroché plus de 54.000 euros sur une machine à deux euros. Et dans cette même journée de lundi 10.000 euros et 18.000 euros ont été gagnés. "Il y a des journées comme ça, on ne sait pas bien pourquoi" avoue Ombeline Huguet, la directrice marketing du Casino Barrière de Bordeaux.

18 millions d'euros depuis le début de l'année

Depuis le 1er janvier 2022, plus de dix-huit millions d'euros ont été gagnés par les clients du casino.

La loi oblige les étblissements de jeu à redistribuer au moins 85% des sommes misées, "nous sommes en moyenne à 93%" avance fièrement Ombeline Huguet.