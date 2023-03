Deux journées d'expertises gratuites ce week-end en Dordogne

La maison de vente aux enchères Boisgirard-Antoni expertise gratuitement des objets de particuliers à Périgueux ce samedi 18 mars 2023 et à Sarlat le dimanche.

Et si un trésor caché dormait au fond de votre cave ou dans votre grenier ? La maison de vente aux enchères Boisgirard-Antoni propose d'expertiser gratuitement les bijoux, tableaux, meubles, livres, manuscrits, céramiques, etc. ce samedi à Périgueux et ce dimanche à Sarlat (Dordogne).

La journée d'expertise se déroule de 10 à 18 heures le 18 mars au restaurant Le Saint-Jacques à Périgueux. Le lendemain, elle se tient de 10 heures 30 à 17 heures au château de Puymartin à Sarlat. Les Périgourdins peuvent se rendre sur place directement avec leurs objets, ou avec des photos s'ils sont trop volumineux.

Actionnaire de Drouot

Maître Isabelle Boisgirard est en charge de l'expertise. Sa maison de vente, parisienne, est actionnaire du fameux hôtel Drouot. Lors de la première édition l'année dernière, l'experte avait mené plus d'une centaine d'entretiens d'expertise.