Deux jours de fête médiévale à Ancy-le-Franc

Ce week-end, près de 200 passionnés de reconstitution historique font partager leur passion dans le parc municipal d'Ancy-le-Franc. Au programme, tournoi, batailles reconstituées, mais aussi artisanat et vie quotidienne. De quoi déconstruire les clichés.

"Les gens imaginent les vikings avec des casques à corne... malheureusement ça n'a jamais existé ! Un casque à corne, c'est pas très pratique pour se battre...", Ludovic Louchel préfère en sourire. Lui qui est président de l'association "Les fils d'Eitri", une troupe de vikings, oeuvre pour lutter contre les préjugés.

Loin de la série télé

Des préjugés notamment véhiculés par la télévision, et la série à succès Vikings, qui ne plait pas forcément à Ludovic : "J'aime à dire que c'est Mad Max avec des bateaux", sourit-il. Alors avec sa troupe, il travaille ! "La reconstitution c'est une activité culturelle intense, parce qu'on fait beaucoup de recherche historique" poursuit le président.

Ce passionné reconnait quand même un intérêt à la série : "Elle a relancé l'intérêt même des Scandinaves pour leur propre histoire. Des recherches ont été lancées, et on a trouvé plein de choses !", se félicite-t-il.

La troupe veut casser les clichés, notamment l'image du peuple vikings : "Ce n'est pas un peuple sanguinaire, combattant, c'est avant tout un peuple de marchands, et d'explorateurs", souligne Ludovic. Et même si des démonstrations de combats sont proposées ce week-end, tout est très étudié : les mouvements, les tenues, et le matériel. Thanos prépare son bouclier : "Je couds une bande de cuir tout autour, parce que ça évite que le bouclier ne casse sous le tranchant des épées. Ca a été prouvé historiquement, on a des gravures, des écrits", explique-t-il.

Attention, ce sont bien de vraies armes ! © Radio France - Kevin Dufrêche

Un moyen de s'évader

Même si tout cela est très sérieux, et organisé par des passionnés d'histoire, le mot d'ordre c'est tout de même la détente. "Je pense qu'il y en a besoin dans ce contexte, précise Alexandra, libraire itinérante, qui participe à l'événement ce week-end. Les gens aiment ce retour aux sources"

L'occasion aussi de découvrir le quotidien de l'époque. Comment fait-on la cuisine par exemple ? Eddy, grand viking tatoué, et cuisinier, fera à manger pour tous les membres des compagnies présentes ce week-end : "on a préparé des menus quasiment d'époque, avec beaucoup de légumes notamment. Et on fera cuire tout ça dans des chaudrons, sur des feux de bois, comme à l'époque !"

La cuisine... originale ! © Radio France - Kevin Dufrêche

Rendez-vous au parc municipal d'Ancy-le-Franc samedi et dimanche de 9h30 à 18h ! Artisanat et musique d'époque, reconstitution de batailles, tournoi de combattants à pied, expositions, salon du livre...

Les compagnies de reconstitution historique qui participent à l'événement : Terracrom, La Mesnie Renard, Les compagnons Sainte-Barbe, GDC, Croisés de Mediolano, Compagnie des cimes, Compagnie Saint-Florentin, Scottish Marauder, Loups du Mesnil, Garde Chevalier Varegue, les Fils d'Eitri, les Gueux d'Semur.