Deux jours de fêtes médiévales à Angles-sur-l'Anglin

Tout le week-end, la forteresse d'Angles-sur-l'Anglin vit comme au 15ème siècle. Au programme : combat d'épée, musique et banquet au programme.

C'est l'un des rendez-vous de l'été au cœur d'un des plus beaux villages de France. Angles-sur-l'Anglin renoue avec les Médiévales, après deux ans de suspension pour cause de Covid-19. Pendant tout le week-end (23 et 24 juillet), les visiteurs de la forteresse pourront se replonger dans le XVème siècle. "Les compagnies qui animent cet événement vont vivre vraiment comme au Moyen âge. Même les lits de camp sont en paille ! " promet Laura Paris, responsable du site.

Au menu des réjouissances : combat d'épée, lancer de haches, initiation au combat, calligraphie, danses, musiques et bien sûr banquet.

"C'est très familial. Et le décor s'y prête ! ".

Fin août, Angles-sur-l'Anglin fera encore un saut dans le passé, proposant cette fois une plongée dans la Préhistoire. "Nous allons vivre comme il y a 15.000 ans, en proposant d'apprendre à tailler des silex, à faire des bijoux et en découvrant ce qu'on mangeait à l'époque du Roc au Sorciers", autre site incontournable du village.

Les Médiévales de la Forteresse, 23 et 24 juillet 2022. 6 euros pour les adultes et 4 euros pour les enfants (sans le banquet)