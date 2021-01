Deux kilomètres de bouchon dans la montée de la Planche des Belles Filles

La Planche des Belles Filles a été une nouvelle fois prise d'assaut ce dimanche après-midi. Plusieurs centaines d'automobilistes ont voulu se rendre dans la petite station haut-saônoise, ce qui a entraîné des blocages dans la montée de la Planche sur deux kilomètres, mais aussi quelques petits accrochages et des tensions entre conducteurs.

La montée temporairement fermée

Les gendarmes de Haute-Saône ont dû intervenir pour fluidifier la circulation entre 14h et 16h30, obligeant même des automobilistes à faire demi-tour : la route menant au sommet a été temporairement fermée à hauteur de l’aire du chaînage par les gendarmes de la brigade motorisée de Lure et de la brigade de Champagney.

C'est du jamais vu

Pour Laurent Asselin, le directeur de la station, c'est "du jamais vu". Il faut dire que la météo ensoleillée était idéale pour aller faire des raquettes et s'amuser dans la neige.

Malgré la fermeture des remontées mécaniques, toujours en vigueur, la station connaît une belle affluence en ce début d'année. Le week-end dernier déjà, de nombreuses familles en avaient profité... malgré le brouillard.

En cette saison, la station de la Planche des Belles Filles est ouverte le mercredi, samedi et dimanche de 13h à 16h30. Vous pouvez pratiquer le tubing (bouée sur neige), la luge et louer du matériel de ski de fond et des raquettes dès 9h.

Le restaurant de la station est également ouvert jusqu'à 16h et propose de la vente à emporter. Le Ballon d'Alsace a également connu une forte affluence ce dimanche après-midi.