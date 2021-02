"Deux", le film produit par un Savoyard en lice pour les Golden Globes

"Deux" est un film co-produit par le Savoyard Jean-Emmanuel Fleurantin. Va-t-il décrocher la récompense de meilleur film en langue étrangère aux 78 ème Golden Globes remis aux États Unis dans la nuit de dimanche à lundi ? "On n'est pas favoris, mais c'est déjà incroyable pour une toute jeune maison de production comme nous. Si on m'avait dit il y a six mois que le le film ferait un tel parcours international !" savoure le producteur de Bourg-Saint-Maurice (Savoie).

D'autant que le film est sorti un mois avant le premier confinement, fauché en plein vol. "De la déception. Alors cette présence aux Golden Globe lui donne la chance d'être vu dans le monde entier. Cela prouve qu'on a eu raison de prendre ce risque. et ça donne envie d'en prendre d'autres."

Scénario audacieux

L'histoire de deux femmes de 70 ans, deux voisines qui vivent une histoire d'amour jusqu'à l'AVC d'une des deux femmes... Comme le résume Jean-Emmanuel Fleurantin : "Le genre de sujet pas facile à vendre aux télévisions ! D'ailleurs, il a été très difficile à monter. Six ans ! Mais on n'a jamais voulu tricher. On a voulu raconter cette histoire d'amour entre deux femmes de 70 ans. L'amour n'a pas d'âge. On n'a pas caché les rides. On a raconté cette beauté. Et on a eu raison. " "Deux" est le premier film d'un italien prometteur Filippo Meneghetti. Là aussi, sur le papier, c'est une prise de risque.

Jean-Emmanuel Fleurantin est le fondateur du festival du film des Arcs. C'est d'ailleurs aux Arcs, dans la station de Bourg-Saint-Maurice, qu'a eu lieu l'avant-première mondiale de "Deux", en 2019.

Et d'autres trophées ?

Après les Golden Globes, les César le 12 mars : quatre nominations dont deux pour les actrices, une pour le meilleur premier film et une autre nomination pour le meilleur scénario. Et ce n'est peut être pas fini, car "Deux" fait partie des 15 finalistes du meilleur film étranger pour les Oscars. Jean-Emmanuel sera fixé le 16 mars avec la liste définitive des cinq finalistes aux Oscars. En route pour Hollywood !