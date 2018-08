C'est aujourd'hui que sort le film "Les vieux fourneaux", adaptation de la bande dessinée du même nom, avec un casting de stars : Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud. Si vous comptez aller voir le film, vous pourrez prêter une attention particulière à la musique. Car elle a été réalisée par un duo mayennais : Yannick Hugné (compositeur) et Stéphane Aubry (arrangeur). Ils avaient déjà collaboré avec le réalisateur du film, Christophe Duthuroux, mais c'est la première fois qu'ils travaillaient sur un projet de cette ampleur.

"J'ai appris énormément de chose. Quand on travaille avec des chanteurs on a une vision globale assez rapide : trois minutes de chansons, on fait l'arrangement, on parle avec eux. Mais avec le cinéma c'est différent. C'est à l'image près. Nous avons passé six mois à travailler sur la musique l'année dernière. Et nous sommes allés de découverte en découverte. Au cinéma on ne peut rien laisser passer surtout quand le réalisateur du film est aussi musicien et qu'il entend donc tout. Pour un premier film je suis très content du résultat" Yannick Hugnet de Ruillé-Froid-Fonds