Deux mois après leur buzz mondial, Isaac et Nora sortent leur premier album

"Jazz (& love) studies", le premier album d'Isaac et Nora, les deux chanteurs bretons de 11 et 8 ans auteurs d'un buzz mondial en reprenant une chanson cubaine des années 20, sort cette semaine. Il est édité à 500 exemplaires.

Isaac et Nora avec Nicolas, le papa, et Catherine, la maman

Quimper, France

La jolie histoire d'Isaac et Nora continue. En fin de semaine dernière, un peu moins de deux mois après la publication de la vidéo qui les a fait connaître, les deux petits chanteurs de Quimper (Finistère) ont reçu leur premier album.

Un CD autoproduit à 500 exemplaires, de huit reprises de standards du jazz. Piaf, Gershwin, etc. De l'Anglais, du Français, de l'Allemand. Pas d'espagnol ! Ne cherchez pas "Veinte Años", la chanson cubaine qui leur a valu un buzz mondial, elle n'y figure pas.

"D'un point de vue "surf sur la vague", ce n'est pas terrible, on en est conscient. On a fait une vidéo pour dire à nos fans hispanophones qu'il n'y aura pas de chansons en espagnol." Nicolas, le papa.

En fait, le projet d'album a été lancé bien avant le buzz. La famille voulait garder un souvenir de ces moments avant que les voix des enfants changent.

Les morceaux choisis sont celles que la famille a l'habitude d'écouter au quotidien. Isaac et Nora ont un faible pour "Over the rainbow".

"Il y a de la batterie, j'aime tous les instruments qu'il y a. Tous ensemble, ça donne bien." Nora.

"Jazz (& love) studies" a été enregistré dans le studio de Charlie Robial, à Beuzec-Cap-Sizun, et une illustratrice de Douarnenez, Marianne Larvol, a réalisé la pochette. Il peut être commandé sur le site internet d'Isaac et Nora.

"Veinte años" bientôt au cinéma ?

Publiée il y a quasiment deux mois, la vidéo de leur reprise de "veinte años" affiche désormais 41 millions de vues, plus de 800.000 partages, et 42.000 commentaires d'internautes. Et les sollicitations continuent.

"On a été incroyablement flattés qu'Omara Portuondo partage notre vidéo avec un très gentil commentaire. Ca nous a fait bizarre que cette grande dame de la musique cubaine partage notre version." Nicolas, le papa.

Pour ne pas perturber l'équilibre familial, les parents d'Isaac et Nora ont poliment refusé des propositions de mannequinat, ou de tournage d'une vingtaine de jours à Montréal.

En revanche, ils ont autorisé un cinéaste italo-turc à utiliser "veinte años" pour une de ses scènes. Un extrait sera peut-être diffusé dans un film à paraître avant la fin de l'année.