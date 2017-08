Deux mois après son lancement, le petit train d'Orléans fait le plein !

Après neuf ans d'absence, le petit train touristique d'Orléans a fait son grand retour au début de l'été. Deux mois après son lancement, touristes et Orléanais se pressent pour faire un tour.

La trentaine de passagers installés dans le petit train, c'est parti pour quarante-cinq minutes de balade dans les rues d'Orléans. Depuis son lancement début juin, près de 2 500 personnes sont montés chaque mois dans les wagons pour découvrir ou redécouvrir la cité johannique. Beaucoup d'orléanais et de français, bien entendu, mais aussi de nombreux touristes étrangers : "Enormément d'Allemands et d'Hollandais, et pas mal d'Espagnols aussi" se surprend Oscar Dupouy qui exploite le petit train avec son frère, Greg.

Des touristes sûrement attirés par les efforts faits par les deux frères : "Lorsque nous nous sommes lancés nous n'avions les commentaires audio qu'en français. Depuis, nous les avons fait traduire et nous pouvons les diffuser en espagnol, en anglais ou en allemand. De plus nous avons aussi réalisé des classeurs avec tous les monuments imprimés et les descriptions écrites en plusieurs langues étrangères" détaille Oscar Dupouy.

De nombreux Loirétains

Malgré tout, la plupart des passagers du petit train viennent de la région ou même de la ville. L'exploitant l'assure, même si vous connaissez bien Orléans, l'itinéraire a un intérêt : "C'est agréable de se dire qu'au lieu de marcher cinq ou six kilomètres, on va pouvoir s'asseoir pendant quarante-cinq minutes et profiter de la promenade. Je pense par exemple à des grands-parents qui veulent faire découvrir la ville à leurs petits-enfants, et qui sont aussi contents de la redécouvrir eux-mêmes."

Et ce ne sont pas les passagers qui diront le contraire ! Pour Madeleine, Orléanaise : "Moi je m'intéresse surtout aux anciens bâtiments, je n'ai pas été déçue. J'ai pris plein de photos et j'ai appris de nombreuses choses !" Quant à Héloïse qui vit à Beaugency et vient très souvent à Orléans, le petit train est une bonne solution pour sa maman : "Elle ne peut pas marcher ! Ça nous permet de découvrir la ville sans faire trop d'efforts."

Autre raison qui explique peut-être le succès du petit train : la disponibilité d'Oscar et Greg. Les deux frères n'hésitent pas à répondre à toutes les questions : "La question qui revient tous les soirs vers 18h : où aller manger ? Beaucoup de questions également sur les commerces. Les passagers ont repéré un magasin et souhaitent savoir comment y retourner. Sinon on aide aussi les gens à retrouver un monument ou une rue. C'est vrai que l'on tourne pendant quasiment une heure, les gens peuvent perdre un peu leurs repères" raconte Oscar.

Préparer l'avenir

Le plus difficile reste à venir pour Greg et Oscar. Il va désormais falloir pérenniser leur activité. Et avec la fin de la saison touristique qui approche cela pourrait s'avérer difficile. D'autant plus que les deux frères ont investi des sommes importantes pour se lancer : rien que le véhicule a coûté 80 000€. Alors pour attirer de nouveaux passagers, les deux frères ne manquent pas d'idées : "On va sans cesse essayer d'améliorer l'itinéraire et les commentaires. Et puis on aimerait bien apporter quelques améliorations au train, par exemple le redécorer."