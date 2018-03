Rochefort, France

La maison de Pierre Loti à Rochefort (Charente-Maritime), et le chateau de Bouteville (Charente): ces deux monuments qui figurent dans une liste, dévoilée ce jeudi par l'hebdomadaire Le Point. Environ 250 noms. Une liste qui pourrait visiblement évoluer d'ici à sa présentation officielle, prévue pour la semaine prochaine.

A Rochefort, le maire a reçu ce jeudi matin un coup de fil de confirmation du ministère de la Culture. Les élus sont donc raisonnablement confiants pour que la maison de Pierre Loti fasse partie des lauréats. Monument qui a visiblement tapé dans l'oeil du M. Patrimoine d'Emmanuel Macron, l'animateur Stéphane Bern.

La ville de Rochefort ne peut pas s'en sortir seule

Cette maison est fermée au public depuis 2012, pour une rénovation qui s'annonce lourde. Des travaux estimés entre 12 et 15 millions d'euros. Le Loto du patrimoine devrait permettre de sauvegarder une pièce de cette maison: la mosquée, et plus précisément sa toiture ramenée de Syrie par l'écrivain voyageur. Et la ville n'a pas les moyens de s'en sortir seule.

Cette toiture, c'est de la dentelle. Il n'y a pas de plans, on ne sait pas comment Pierre Loti l'a remontée, et cela fait appel à des techniques que l'on doit inventer. - Florence Lecossois, adjointe à la culture de Rochefort

Budget attendu grâce au Loto du patrimoine: 350.000 euros. La ville de Rochefort a également sollicité la population, via une souscription publique, en plus des fonds apportés notamment par l'Etat.

Le chateau de Bouteville, signature dans le paysage du cognac

Le château de Bouteville, près de Cognac, chef-d'oeuvre en péril. Depuis cette photo, l'aile est a déjà connu une restauration importante. © Maxppp - Henri Jean Berthelemy

Autre monument sélectionné dans nos deux Charentes: le château de Bouteville, chef d'oeuvre du style angoumoisin planté au milieu des vignes, une signature dans le paysage de la grande Champagne en Charente. C'est l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Bouteville qui a eu l'idée de s'inscrire pour le Loto du patrimoine. Une façon d'accélérer le sauvetage de deux ailes du château.

Toute l'aile est a bénéficié de plusieurs tranches de restauration depuis une vingtaine d'années. Mais il y a deux autres ailes qui sont en danger. L'une n'a plus de toiture, et sur l'autre, toute une extrémité du bâtiment menace de s'effondrer. - Gérard Rousseau, président de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Bouteville

Un projet de sauvegarde a été monté par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. Coût estimé: 197.395 euros, dont il reste à trouver 9.717 euros.