Deux musées en un à Rouen

Ils sont collés l’un à l’autre depuis plus de 180 ans et ne feront plus qu’un à l’horizon 2024. Le Musée des Antiquités et le Muséum d’histoire naturelle, situés dans l'ancien couvent des Visitandines à Rouen, vont subir de lourds travaux pour former à terme le pôle muséal Beauvoisine.

540 000 objets et spécimens à rassembler en un même lieu, pour faire cohabiter la nature et l’empreinte de l’homme, le projet culturellement ambitieux s’appuie tout d’abord sur une obligation : les locaux s’abiment et doivent être rénovés. Autant en profiter pour repenser entièrement le parcours de visite. Une nouvelle scénographie, forcément plus moderne, utilisera la 3D ou des bornes multimédias, au sein d’espaces plus lumineux et aérés, où se croiseront désormais les deux collections.

Bientôt une galerie des enfants

Rassembler les vestiges du passé n’empêche pas d’y ajouter une touche contemporaine : une galerie des enfants, comparable à celle de la Cité des Sciences à la Villette, devrait être créée avec plusieurs espaces, aussi bien pour les tout-petits, de 18 mois à 3 ans, que pour les 3 à 10 ans. Amuser les enfants, en donnant au musée un caractère ludique. La part belle sera donnée au multimédia, aux manipulations d’objets ou aux expérimentations.

Le chantier sera long

Encore faut-il que le projet voit le jour... Les deux musées répartis sur quelques 5 400 m² devraient passer à plus de 7 000 m², et l’extension ne pourra se faire que lorsque les réserves auront été transférées dans un nouveau centre de conservation qui reste à construire à Déville-lès-Rouen. Le chantier ne débuterait qu'au printemps 2020. Du coup, les travaux à Beauvoisine ne commenceraient pas avant l'automne 2021 pour une ouverture en 2024. La Métropole vise sur place les 100 000 visiteurs par an. Le musée des Beaux Arts devrait également subir des travaux d'accessibilité. L'ensemble du projet va coûter 25 millions d'euros.