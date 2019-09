Deux Nantais de 14 ans champions du monde de bridge

Ce sont deux as des cartes. Clément Bens et Louis Bonin sont devenus champions du monde de bridge, le mois dernier, en Croatie. Et ils n'ont que 14 ans. Rencontre avec ces deux adolescents nantais qui dépoussièrent une discipline, souvent perçue comme un loisir pour séniors.

Nantes, France

"Le bridge est un sport." La déclaration est signée de l'ancien ministre des sports, Patrick Kanner, au moment de la réception de l'équipe de France féminine championne du monde, en 2016. Et ce n'est ni Louis Bonin ni Clément Bens qui vont dire le contraire. "C'est un sport d'endurance", lâche d'ailleurs le premier qui vient d'être sacré champion du monde des moins de 16 ans, avec son copain, le mois dernier en Croatie.

"Il y a dix ans, il y avait beaucoup moins de jeunes"

Les deux amis ne boudent pas leur plaisir quand il s'agit de remettre leur médaille d'or autour du cou le temps d'une photo. Après avoir raflé la médaille d'argent sur championnat du monde jeunes de bridge en ligne (BBO), les deux adolescents de 14 ans ont fait encore mieux. Ils se sont installés sur la plus haute marche du podium, le mois dernier, lors du championnat du monde des moins de 16 ans.

Conscients que le bridge a une réputation de passe-temps pour personnes du troisième âge, les jeunes champions expliquent tout de même que ce sport - reconnu comme tel par le Comité International Olympique (CIO) - gagne aussi en popularité chez les jeunes générations. "On est 3 à 4.000 licenciés à avoir moins de 25 ans, confie Louis, qui fait son entrée en troisième, cette année. Quand on joue contre des personnes plus âgées, on les intrigue, les gens n'ont pas vraiment l'habitude. Il y a dix, il y avait beaucoup moins de jeunes."

Un autre titre de champions du monde en ligne de mire

Aujourd'hui, certains établissement scolaires disposent de clubs de bridges. Comme au collège Saint-Stanislas, à Nantes. C'est ainsi que Clément a découvert la discipline. "Quand j'ai commencé, on ne m'a pas dit que c'était un sport pour séniors, explique celui qui a gagné ses premières parties en sixième. Tous mes copains jouent au bridge, du coup on joue ensemble par équipe." Et même la soeur cadette de Clément s'y est mise. "Des fois en voiture, les deux sont à l'arrière à dire "moi j'ai fait ça", à parler de combinaisons et ça les fait beaucoup rire parce-que je n'y comprends rien, sourit Pierre-Yves, le papa. C'est comme si ils me parlaient chinois."

"Du côté de ma femme, c'était son grand-père qui jouait au bridge donc tout à coup ça a une petite connotation club des séniors, continue le père de Clément. Mais en les accompagnant aux compétitions, on s'aperçoit que ça se rajeunit un peu." Il explique même qu'il récupère son fils complètement épuisé après les compétitions, "comme après une séance de sport". Il faut dire que les parties sont longues. Sur les grosses compétitions, les deux as des cartes jouent "six à sept heures par jour, quatre jours de suite, détaille Louis. A la fin, ça devient fatigant." Mais ça plait à ces fanas de mathématiques et de physique. D'ailleurs, les "Kids" - surnom donné aux jeunes membres de l'équipe de France - n'ont pas dit leur dernier mot. Ils désirent maintenant inscrire leur nom au palmarès du championnat du monde des moins de 16 ans à quatre. En attendant d'intégrer, peut-être un jour, l'équipe de France A.