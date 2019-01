Deux normandes recherchent des fonds pour participer au Raid Amazones au Sri Lanka

Deux normandes se préparent pour le raid Amazones au Sri Lanka en mars 2019. 6 jours d'épreuves sportives le matin puis d'échanges avec la population locale l'après-midi. Un raid 100 % féminin et caritatif, les deux granvillaises récoltent des fonds pour aider une petite fille autiste.

Mélanie Cren et Elodie Montecot composent l'équipe des Amazones de la Baie

Granville, France

Lorsque Mélanie Cren et Elodie Montecot décident de participer au raid Amazones au Sri Lanka il y a quelques mois, elles choisissent de se lancer dans l'aventure pour Abby, une fille de 9 ans autiste qui a des besoins particuliers. "Ses parents l’emmènent chaque semaine à Cherbourg chez une psy pour lui apprendre un langage particulier, explique Elodie Montecot, rien n'est pris en charge par la sécurité sociale. C'est pour cela qu'on soutient l'association Tous ensemble pour Abby, pour les aider maintenant et à l'avenir puisqu'en grandissant Abby aura besoin d'autres soins."

Les deux granvillaises vont aussi aider une association sri lankaise pendant le raid. Elles font déjà beaucoup de sport d'habitude mais à quelques semaines du départ, les entraînements s'intensifient : vélo, course à pied et même du kayak. "On vise un podium", confie Mélanie Cren.

Le budget de Mélanie et Elodie n'est pas encore bouclé, elles ont ouvert une cagnotte en ligne pour financer leur aventure et récolter des fonds. Des entreprises peuvent aussi devenir sponsors de cette équipe des Amazones de la baie.