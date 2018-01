Avant les étoiles début février le célèbre Guide Rouge Michelin vient de dresser une liste de 105 nouveaux restaurants bons et pas chers distingués par un "Bib". Dont deux isérois à Lans-en-Vercors et Chonas-l'Emballan

Grenoble, France

Dans les guides Michelin il y a les restaurants étoilés et puis il y a les restaurants proposant "une cuisine de qualité" pour un menu entrée, plat et dessert n'excédant pas 37 € à Paris et 33 € en province, signalés par un "Bib Gourmand". Parmi la sélection des "Bib"2018 le guide a distingué 105 nouveau restaurants en France, dont deux isérois : Le Bois des Mûres à Lans-en-Vercors et Le Cottage à Chonas-l'Emballan.

Ces deux restaurants rejoignent le Coq en Velours à Aoste, l'Olivier à La Bâtie-Divisin, l'Auberge du Château à Bressieux, l'Entracte aux Deux-Alpes, le Gillio à Grenoble, le Chalet à Gresse-en-Vercors, le Rochetoirin à Rochetoirin et le Bistrot des Terrasses à Uriage-les-Bains.