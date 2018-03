Strasbourg, France

Deux nouveaux cinémas devraient voir le jour dans l'Eurométropole. L'un à Schiltigheim et l'autre place de Halles. Il existe déjà plusieurs salles obscures dans le centre-ville. Se pose la question de leur avenir.

Le centre-ville contre la périphérie

MK2 a déjà déposé son dossier devant la commission départementale des aménagements commerciaux. C'est elle qui valide l’implantation de tous les commerces dans le Bas-Rhin. "Cela va rendre la périphérie de Strasbourg plus attractive," se réjouit Alain Fontanel, premier adjoint au maire en charge de la culture. Si tout va bien, le cinéma MK2 verra le jour en 2019.

Ce nouveau complexe va représenter une concurrence sérieuse pour les cinémas du centre-ville. "Certes nous visons plutôt un public amateur d'art et d'essai," reconnait Faruk Günaltay, directeur de l'Odyssée. "Mais si tous les autres cinémas ferment, le centre-ville attirera moins de monde."

Un nouveau cinéma Vox pour riposter

C'est pour faire face à cette nouvelle concurrence que le Vox veut développer un espace aux Halles. "Ce ne serait donc pas un nouveau cinéma mais un transfert du Vox avec des salles et des écrans plus grands," explique Alain Fontanelle. Certains élus, notamment Yves Bur, vice-président de l'Eurométropole, ne veulent pas voir partir la gare routière. Ce point doit donc encore être éclairci.

Enfin concernant les cinémas Star et Star Saint-Ex, ils se sont mis d'accord avec le futur MK2 pour qu'ils ne passent pas les mêmes films au même moment. L'idée est que leurs programmations soient complémentaires et non concurrentes.