Deux nouveaux cinémas en projet à Thouars et Parthenay

Thouars a "Le Familia". Parthenay a "Le Foyer". Mais ces deux cinémas ont vocation à grandir pour répondre aux attentes. Deux nouveaux lieux doivent voir le jour d'ici à la fin 2019.

A Thouars, les amateurs de cinéma connaissent bien sûr "Le Familia". Le cinéma "art et essai", géré par une association, projette des films depuis 1956. Mais c'est une autre association qui est propriétaire des locaux. Ils ne sont plus aux normes et ne correspondent plus forcément aux attentes du public d'aujourd'hui. La décision a donc été prise de créer un nouveau cinéma. Il sera situé square Franklin Roosevelt à Thouars, tout près du théâtre. "Dans une ville de 10.000 habitants, c'est une nécessité de conserver une attractivité dans le centre-ville, de constituer une sorte de pôle culturel", affirme Jean-Paul Mandegou, vice-président de l'association qui gère Le Familia.

Le projet prévoit quatre salles au lieu d'une, dont une grande salle de 250 places. 515 fauteuils au total, c'est deux fois plus qu'aujourd'hui. Cela va permettre de proposer une offre de films plus large. "Toutes les semaines il y a entre 16 et 18 films qui sortent donc quand on a un seul écran comment faire ? On est contraints de choisir quatre films par semaine. On passera de quatre à une douzaine", explique Jean-Paul Mandegou. Avec un nombre de séances permettant de laisser le choix aux spectateurs. Le tout en conservant "l'esprit et les valeurs du Familia", assure Bernard Paineau, président de la communauté de communes du Thouarsais.

Le choix du cabinet d'architecte a été entériné, ce mardi soir, en conseil communautaire. Budget estimé à plus de 4 millions et demi d'euros. Ouverture prévue pour la fin d'année 2019.

Un nouveau "Foyer" à Parthenay

Parthenay se trouve dans un cas de figure similaire. Le cinéma "Le Foyer" compte deux salles avec 350 places. Le projet de nouveau cinéma prévoit quatre salles, 520 places. "Pour pouvoir proposer une offre de cinéma à la fois basée sur les films documentaire, d'art et d'essai, grand public, il fallait que l'on passe à un cinéma de quatre salles", précise José Dailly, président de l'association Ciné Gâtine qui gère "Le Foyer". Le nouveau cinéma doit lui aussi être construit en centre-ville, place du Drapeau, où se trouve l'ancien marché aux affaires. La Ville doit encore finaliser l'achat du site.

Ouverture prévue également à la fin de l'année de 2019. De beaux cadeaux en perspective pour les amateurs de 7e art.