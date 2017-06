Deux nouveaux directeurs pour le Festival Chalon dans la rue

Le ministère de la Culture annonce ce lundi dans un communiqué la nomination de Bruno Alvergnat et Pierre Duforeau à la direction du Centre national des arts de la rue et de l'espace public (CNAREP) de Chalon-sur-Saône.

Bruno Alvergnat et Pierre Duforeau ont été nommés à la direction du Centre national des arts de la rue et de l'espace public (CNAREP) de Chalon-sur-Saône, annonce ce lundi 19 juin le ministère de la Culture dans un communiqué. Ils succèderont à Pedro Garcia, l'actuel directeur de "L'Abattoir", auquel la ministre de la Culture Françoise Nyssen a rendu hommage "pour son action en faveur de la vie artistique et culturelle" au niveau régional comme national.

Leur projet vise notamment "une plus grande ouverture du site sur la vie locale", ainsi que le "renforcement de la visibilité de la manifestation +Chalon dans la rue+, événement phare de l'expression artistique dans l'espace public".

Pierre Duforeau est l'actuel codirecteur artistique de la compagnie conventionnée KomplexKarphanaüm, "à rayonnement national et international", située à Villeurbanne, près de Lyon. Bruno Alvergnat dirige quant à lui l'association de musiques actuelles La Péniche, à Chalon-sur-Saône.

La 31e édition de "Chalon dans la rue" proposera près de 150 spectacles gratuits, du 19 au 23 juillet prochains. Le festival avait attiré plus de 200.000 spectateurs l'an dernier, selon ses organisateurs.

Source : AFP