Unis, les offices départementaux du tourisme du Gard, de l'Herault et des Bouches du Rhône, publient deux nouveaux guides pour découvrir l'exceptionnelle Camargue. A vélo, en bateau électrique, du slow tourisme respectueux des ressources patrimoniales du site.

Deux nouveaux guides pour découvrir la destination Camargue. Un guide "Camargue en roue libre", recensant les itinéraires vélos et un guide "Camargue, changez de point de vue" le guide fluvio-maritime au fil du canal du Rhone à Sète. La Camargue, une destination dite slow tourisme (respectant les ressources patrimoniales du territoire), pour laquelle Provence Tourisme, Gard Tourisme et Tourisme Hérault ont unis leur force.

Ensemble, nous sommes plus forts pour la Camargue

On est plus fort à plusieurs. Herault, Gard, Bouches du Rhône qui chacun peuvent revendiquer un bout de Camargue se sont unis au sein d'un SPOTT, structuration de pôle touristique autour d'un territoire, 2 régions, 3 départements, 20 offices de tourisme pour travailler en commun à mettre en avant la Camargue un joyau culturel et naturel.

Le slow tourisme en Camargue.

Avec une montée en gamme des produits à Gallician, un louer de vélo et de bateaux électriques et une prestation haut de gamme. Thierry Felix. Autre nouveauté sur ce port fluvial de Vauvert, Rêves d'Ô en Camargue, 3 bateaux-gites. La Camargue pour tous affranchie de ses barrières administratives.

"Unis, nous sommes plus forts", Claude Barral

