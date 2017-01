Deux nouveaux restaurants berrichons lauréats du "Bib gourmand" de Michelin

Le Berry compte désormais 12 "Bib gourmand" dont deux nouvelles adresses dans le Cher : "Les petits plats du Bourbon " à Bourges et "La Récréation gourmande" à Villegenon.

Michelin dévoile son nouveau " Bib gourmand" qui distingue une sélection d'établissements non étoilés et à petits prix . Et pour 2017, 12 restaurants du Berry figurent parmi les tables favorites du guide Michelin.

Ce "Bib gourmand " met en fait en avant des coups de cœur. La différence avec le Guide rouge c'est que ces restaurants ne ne sont pas étoilés et que leur menu ne dépasse pas 32 euros( ou 36 euros à Paris ) . Le Cher compte désormais sept " Bib gourmand". Deux nouveaux entrent dans la course : "Les petits plats du Bourbon " à Bourges et "La Récréation gourmande" à Villegenon. Restent distingués " La Chaumière" à Aubigny-sur-Nère, "Le Beauvoir" à Bourges, "Le Lion d'or" à Nérondes, "La Pomme d'Or" à Sancerre, et "les Petits Plats de Célestin" à Vierzon.

Dans l'Indre, Michelin met à l'honneur le restaurant " Jeux 2 Goûts " à Châteauroux, "l'Auberge la Forge" à Lys Saint-Georges, " Les 3 cépages " à Reuilly, " La Gourmandine" à Villedieu-sur-Indre et "L'Auberge Saint-Fiacre" à Veuil. Pour le chef du restaurant "Jeux 2 Goûts" à Châteauroux, cette distinction l'a propulsé à un niveau de réservation jamais égalé, Christophe Marchais a enregistré l'an dernier un taux de remplissage de près de 90 % .

L'édition 2017 du "Bib gpurmand" sera en vente dès le 13 janvier. Le Guide Michelin 2017 ne dévoilera ses étoiles que le 9 février.