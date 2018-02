Le guide Michelin vient de révéler son palmarès 2018. Il compte cette année 621 tables, cinq de plus que l'an dernier et parmi ses nouveaux restaurants, deux décrochent leur première étoile en Bretagne : le restaurant Ima à Rennes du chef Jérémy Lemarié et l'auberge Grand Maison à Mûr-de-Bretagne dans les Côtes d'Armor

Christophe Le Fur , un homme heureux

Le chef de l'auberge Grand Maison, Christophe Le Fur est sur un nuage. Cette première étoile, il l'avait perdu en 2016. Il vient donc de la regagner : "Aujourd'hui, deux ans après on revient sur le haut de l'affiche et on apprécie encore plus cette étoile qu'on avait perdu. Je suis un gagnant, un battant, j'avais le niveau mais on n'est jamais sûr de rien mais on a mis le paquet. Aujourd'hui, c'est la récompense suprême, je suis à Paris, c'est beaucoup d'émotion" a réagi Christophe Le Fur avant d'entrer sur scène avec tous les autres chefs nouvellement étoilés. Son restaurant a perdu 30% de son chiffre d'affaires depuis la perte de son étoile en 2016. "Vivre avec 30% de chiffres d'affaires en moins à Mûr-de-Bretagne, c'était devenu un combat journalier mais on n'a jamais rien lâché. On savait qu'au fond on allait s'en sortir" raconte Christophe Le Fur, très ému de cette étoile retrouvée.