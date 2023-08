Deux nouveaux terrains de basketball 3x3 inaugurés à Montpellier

La ville de Montpellier est accompagnée par la fédération française de basketball pour la rénovation de terrains en extérieur. Ce mercredi 2 août, deux d'entre eux ont été inaugurés au complexe sportif Alain Delylle. Une convention a été signée en amont sur le même modèle de celle signée la semaine dernière avec la fédération de judo.

ⓘ Publicité

Au total, 10 terrains seront rénovés à Montpellier

"Ces deux fédérations nous font confiance et nous aide à financer la rénovation de ces terrains et gymnases", explique l'adjoint à la ville sportive, Hervé Martin. Une réelle opportunité pour les infrastructures sportives locales qui ont besoin d'une cure de jeunesse. Mais c'est aussi une chance pour la fédération qui souhaite démocratiser le basket, et particulièrement le basket 3x3.

La discipline n'est entrée aux Jeux Olympiques qu'en 2017, et depuis le comité international souhaite développer la pratique. "Il y a un aspect performance avec des sportifs qui doivent gagner des compétitions mais aussi un versant développement avec notamment la rénovation de terrains existant", explique Jean-Pierre Siutat, président de la fédération française de basketball. Il ajoute : "Nous refusons de faire des extensions aux gymnases existant ou de bétonniser encore, nous préférons rénover les terrains existants. Il y en a 10.000 en France qui attendent une restauration comme ici à Montpellier."

À terme, dix terrains de basket au total seront rénovés. "Je vois déjà les jeunes arriver après le collège et rester pour des parties jusqu'à la tombée de la nuit", se laisse rêver le président de la fédération.

Jean-Pierre Siutat, le président de la fédération française de basketball, prononce son discours d'inauguration. © Radio France - Julia Beaufils