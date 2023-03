Deux nouvelles étoiles Michelin dans l'Hérault

"On fait notre passion, et on est récompensés, c'est magnifique" s'enthousiasme Clément Bonano, chef cuisinier du restaurant primé "La Mécanique des Frères Bonano" , à Colombières-sur-Orb. L'Arrivage , établissement situé à Sète, est également primé pour la première fois.

"Quand on en a une, on en veut deux..."

Comment décroche-t-on une étoile ? En étant soi-même répond Clément Bonano. "Je me suis recentré sur l'essentiel : les goûts, les assaisonnements...Cette étoile, je l'ai eu en étant comme je suis tous les jours. C'est à dire, sans prétention, rigoureux et avec une envie de bien faire"

Ouvert en 2016, "la Mécanique" peut recevoir une vingtaine de clients. Ses propriétaires, deux frères, n'ont pour le moment pas d'envie d'extension. "Si on se fie aux statistiques, bien évidemment l'étoile va ramener plus de monde" confie Clément Bonano. Le cuisinier ne veut surtout pas s'emballer, ni changer sa façon de faire une cuisine "Terre et Mer". Mais il le reconnaît, la récompense donne des ailes : "C'est comme un challenge. Quand on en a une, on veut deux..."

La sommellerie et le service récompensés

L'Hérault est aussi à l'honneur dans deux autres catégories. Le prix Michelin de la meilleure sommellerie récompense l'Äponem - Auberge du Presbytère à Vailhan , un restaurant déjà étoilé. "Déjà, je me sens très honorée en tant que femme d'avoir ce prix. C'est un prix qui honore aussi l'engagement. On travaille beaucoup avec des vins vivants, c'est une sommellerie intuitive et sensorielle. On ne se base pas seulement sur des étiquettes. On essaie vraiment de travailler les sensations. L'intuition, c'est tout sauf orthodoxe." explique Gaby Benicio, la sommelière du restaurant Äponem

"Nous avons obtenu en première étoile en 2019 et l'Étoile verte par la suite. C'est formidable de pouvoir continuer avec toutes ces récompenses en espérant pouvoir évidemment aller encore plus loin. Et pourquoi pas une deuxième étoile. Les étoiles, ça fait rêver, même si on travaille pas pour les étoiles*. On travaille pour apporter un peu de grâce, et de délicatesse à nos clients, on a besoin de récompense avec le métier qu'on fait, ça nous met en lumière"*

Enfin, l'Alter-Native, à Béziers , se voit attribuer le prix du service. L'établissement était déjà lui aussi étoilé.

Neuf étoilés dans l'Hérault

Ces deux nouvelles étoiles portent donc à neuf le nombre de restaurants primés dans l'Hérault. A Montpellier : la réserve Rimbaud, le Reflet d'Aubione, le Pastis, Leclere et Le jardin des Sens ont déjà été récompensés par Michelin. Le Guide a donc aussi accordé une étoile à Béziers pour l'Alter-native et à Vailhan, pour l'Äponem- Auberge du Presbytère.

