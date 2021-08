Deux œuvres du peintre nîmois Claude Viallat vendues aux enchères à Nîmes

C'est la vente la plus importante de l'année à la salle des ventes Ivoire de Nîmes. 500 lots sont mis aux enchères ce mercredi. Parmi les pièces proposées, deux œuvres du peintre nîmois Claude Viallat, l'un des créateurs du mouvement Supports/Surfaces dans les années 70. "Une œuvre en impression sur un sac de farine, assez typique de l'artiste et une gouache sur papier de forme circulaire avec des modèles d'empreintes assez classiques de Claude Viallat" explique Laurent Bonnin, expert à la salle des ventes. Des œuvres qui pourraient atteindre plusieurs milliers d'euros. Au début de l'année, une acrylique sur toile de l'artiste a été vendue plus de 48.000 euros. Le peintre est en effet exposé dans les musées du monde entier et sa cote continue de grimper. "C'est un artiste majeur confie Me Frank Puaux, commissaire-priseur à la salle des ventes. Il s'illustre par une certaine continuité dans la réinvention permanente. On est souvent amener à expliquer son travail parce que le public français est un peu hermétique à l'abstraction, il a besoin d'être pris par la main. C'est très important pour un artiste qui a marqué son temps avec une carrière aussi longue."

Nul n'est prophète en son pays

A 85 ans, Claude Viallat continue de peindre tous les jours dans son atelier nîmois. Ce que de nombreux habitants de Nîmes ignorent. "Claude qui est connu et reconnu dans le monde entier, la seule ville où il est méconnu, c'est Nîmes, ça me rend malade" s'énerve Me Françoise Kusel, commissaire-priseur qui l'accompagne depuis 40 ans. La rétrospective de son œuvre a eu lieu à Montpellier, au musée Fabre ! Là, on a pu remarquer son génie de la couleur, c'est un coloriste fabuleux !" Pas de quoi faire tourner la tête à Claude Viallat." La dernière fois, on a vendu une toile à plus de 40.000 euros. Je lui dis Claude, tu as vu, tu as un résultat quand même. Ah ouais m'a t-il répondu. Un vrai artiste."

La vente aux enchères aura lieu ce mercredi à 9h et 14h à la salle des ventes de Nîmes, rue de l'Agau. Les œuvres de Claude Viallat portent les numéros 388 et 389.

