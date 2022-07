Deux options pour apprendre aux enfants à nager cet été à Guéret

Les bouées, les planches et les frites reviennent à Guéret cet été. A partir de lundi 11 juillet, c'est le retour de l'opération "Nager à Guéret". La piscine municipale étant toujours fermée, le Cercle des nageurs guérétois a de nouveau installé, comme l'an dernier, un petit bassin mobile de 8 mètres sur 4, avec une profondeur d'1m20. Il se trouve près du cimetière, à côté du bâtiment de la F.O.L., la fédération des œuvres laïques.

Le niveau de pratique des enfants est inquiétant

A part quelques cours d'aquagym pour les adultes, le mercredi soir de 18h à 19h, ce bassin est réservé aux jeunes enfants qui ne savent pas encore nager, dès l'âge de 4 ans. Des stages d'aisance aquatique sont proposés jusqu'à la fin de l'été. Le Cercle des nageurs guérétois renouvelle ce dispositif qui avait bien fonctionné l'an dernier selon Charles Freby, le directeur technique : "On avait eu plus de cent enfants l'an dernier, certains reviennent cette année. On apprend à se cacher sous l'eau, souffler, se déplacer... Le niveau de pratique des enfants est inquiétant, il y a trop de noyades dans les plans d'eau et les piscines privées."

Le Cercle des nageurs guérétois prévoit cinq créneaux d'une heure chacun du lundi au vendredi. Les tarifs ont augmenté cette année en raison d'une baisse des aides de l'Etat sur le plan de relance. La semaine de stage passe de 45 à 75 euros.

Le bassin du Cercle des nageurs guérétois est couvert. - Charles Fréby

Le bassin mobile du Cercle des nageurs guérétois est situé près du cimetière de Guéret, derrière la F.O.L. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Apprendre à nager en pleine nature

L'autre option pour apprendre à nager se trouve à l'étang de Courtille. La municipalité prévoit des cours à partir de 7 ans, tous les après-midis pendant l'été, du lundi au vendredi. Les stages débutent lundi 11 juillet, jusqu'au 26 août. Tarifs : 16€ pour les Guérétois, 27 euros pour les habitants des autres communes. Les inscriptions ouvrent vendredi 8 juillet.

A Courtille la baignade est surveillée tous les jours de 14h à 19h du 4 juillet au 31 août.