Deux Périgourdins au générique de la série Game of Thrones

Chloé Aubry et Philippe Cabrié habitent en Dordogne. Ces dernières années, ils ont réalisé les costumes et trouver les décors de la série américaine Game of Thrones. Ils ont partagé leur expérience aux jeunes lycéens et étudiants d'écoles des métiers d'art à Nontron ce lundi.

Nontron, France

De là à dire que la série doit son succès au Périgord, c'est un petit peu exagéré. Mais, l'histoire de Chloé Aubry et de Philippe Cabrié montre que le Périgord a du talent à revendre et qu'il s'exporte bien. Le couple, marié depuis 18 ans, a grandi dans le sarladais. Philippe Cabrié a grandi à Gourdon, dans le Lot, proche de la frontière avec la Dordogne. Ce fils d'agriculteur a pourtant l’œil porté vers les décors. Mais c'est grâce à sa femme qu'il va obtenir le précieux sésame pour les Etats-Unis. "Au départ, c'était un projet comme tous les projets" explique-t-il. "On ne savait pas qu'il prendrait cette ampleur".

Un "exemple pour les jeunes"

Introduite auprès de la série par une amie costumière, Chloé Aubry et son mari vont donc intégrer la grande équipe de la série. La jeune femme va même faire les 8 saisons en tant que "costume designer". Elle garde le souvenir "de très belles rencontres avec des réalisateurs et des acteurs".

Quelques mois après le début de la diffusion de la dernière saison de la série, les deux périgourdins sont donc venu défendre leurs créations et présenter leur travail aux 200 jeunes de toute la région. Venus de Bordeaux, Angoulème ou Thiviers, ils les ont questionnés et ont fait salle comble dans le petit cinéma Louis Delluc de Nontron. Mais ne leur dites pas qu'ils sont devenus des stars. "Il ne faut pas dire ça" s'exclame Philippe Cabrié. "Après, ce qui est chouette, c'est qu'on parle d'artisanat et de cinéma. Mais ce n'est pas lié qu'à Games of Thrones, il y a beaucoup de projets qui valent la peine". Même s'il ajoute que la série est quand même "un projet plus fédérateur" que les autres.

Le couple a partagé les recettes du succès de la série à de nombreux jeunes venus de la région © Radio France - Mickaël Chailloux

Reste qu'ils font la fierté de toute la Dordogne. Thierry Bordes, de Ciné Passion Périgord le confirme. "C'est proche de chez nous. Quand on voit les costumes de Cersei qui ont été fait par un Périgourdin, c'est très émouvant."

"Ca vient d'un savoir-faire acquis dans les écoles et les lycées des métiers d'art de Dordogne et de Nouvelle-Aquitaine"

Le couple n'a pas oublié sa région. Ils habitent toujours dans le Sarladais, et Philippe Cabrié a même été premier assistant décorateur pour le film de France 3 "Meurtres à Sarlat" diffusé en 2017.

La saison 8 sur grand écran à Nontron

La série, qui a récemment battu le nombre de nomination aux Emmy Awards (32), a d'ailleurs battu un autre record : celui de l'audience de sa chaîne HBO, grâce au dernier épisode de la série, avec 19,3 millions de téléspectateurs. Un marathon Games of Thrones sera d'ailleurs organisé à Nontron, vendredi 18 octobre. De 20 heures à 6 heures du matin, toute la saison 8 sera projetée gratuitement, avec à la fin des croissants et des chocolatines offertes.