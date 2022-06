Deux petits louveteaux noirs sont nés au Parc Animalier des Pyrénées en Bigorre

Instant carnet rose au Parc Animalier des Pyrénées, à Argelès-Gazost : deux petits louveteaux noirs viennent de naître dans l'enceinte du parc. Les équipes l'ont annoncé ce mardi 30 mai sur les réseaux sociaux, même si leur naissance remonte à quelques jours. C'est la première fois que le couple de loups accueillis dans le zoo, nommés Alpha et Hunter, donnent naissance à des petits.

Les deux louveteaux noirs ont déjà eu la visite d'un vétérinaire, et sont désormais pucés. Ils restent pour l'instant dans leur tanière, et ne sortent que rarement. Le Parc Animalier des Pyrénées indique qu'ils seront bientôt visibles par le public. Le Parc Animalier propose pour admirer les loups noirs des séjours spécialisés dans un refuge avec vue sur leur enclos. Une attraction très prisée du public puisqu'il ne reste que quelques places disponibles en juin, et presque plus aucune en juillet et août.