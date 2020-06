Deux piscines municipales nîmoises ouvrent à nouveau ce mardi 16 juin

Les piscines municipales des Iris et d'Aquatropic ouvriront dès mardi prochain, suivant les mesures sanitaires imposées par l'ARS.

Lors d'un communiqué publié ce jeudi, la Ville de Nîmes annonce l'ouverture de deux de ses piscines municipales (Iris et Aquatropic) dès ce mardi 16 juin. Les piscines du Fenouillet et de Pablo Neruda n'étant pas aptes à mettre en place les mesures sanitaires édictées par l'ARS et le Ministère des sports, elles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.

Conditions de baignade

Première habitude à prendre dès ce printemps : réserver son billet d'entrée en ligne. Pour la piscine des Iris, le site billeterie.nimes.fr propose les billets à la vente sur différents créneaux. Par ce moyen numérique, aucun contact ne sera demandé à l'accueil de la piscine. Pour la piscine Aquatropic, les billets sont disponibles sur la plateforme en ligne.

Le port du masque facial est conseillé dans le hall d'entrée. Les vestiaires et casiers ne seront pas à disposition du public : les baigneurs sont donc invités à porter leur maillot de bain sur eux à leur arrivée.

Les deux piscines seront ouvertes six jours sur sept, le jour de fermeture étant consacré à la désinfection.