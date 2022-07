Deux plages publiques fermées à Nice à cause d’une pollution aux hydrocarbures

Des baigneurs ont été évacués de l'eau, ce lundi 18 juillet, au niveau des plages du centenaire et de beau rivage à Nice. En cause, une pollution aux hydrocarbures. Une nappe de 100 mètres de long et 10 mètres de large a été observée par les pompiers et la police. Le drapeau rouge d'interdiction de baigne a été hissé.

L'interdiction pourrait continuer, ce mardi 19 juillet.