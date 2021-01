Deux points de collecte pour faire recycler vos sapins à La Rochelle

Voilà, c'est fini. Les fêtes de fin d'années sont maintenant passées. Il reste tout à ranger, les décorations et donc son sapin. S'il est naturel, il y a toujours cette question : où peut-on s'en débarrasser ? La mairie de La Rochelle propose une solution : elle les rammasse. La municipalité a mis en place deux points de collecte. Ils sont à l'esplanade des parcs et à la place de la Motte Rouge.

Le point de collecte de l'esplanade des parcs a déjà pas mal de succès : plus d'une trentaine d'arbres y sont déposés. Ce point est tout simple : une quinzaine de barrières grise en cercle et une pancarte avec les consignes. Il y a aussi un sapin de plus : celui que Marie-Christine et son mari apportent. Après un léger effort pour lui faire passer la barrière, il tombe mollement au milieu sur les autres. "Je trouve que c'est une très bonne idée", se réjouit-elle. Ce qui lui plaît aussi, c'est que les sapins vont être recyclés.

Des sapins recyclés

Les arbres de Noël vont devenir du paillage à mettre au pied des plantes de la ville. "C'est important pour les espaces verts de la ville. Ça retient l'eau, ça permet aux plantes de d'être nourries, ça évite les chocs thermiques... _Et on en manque_", explique Chantal Vetter, l'adjointe au maire en charge du projet.

Les consignes

Attention quand on jette son conifère, il y a quelques règles. Il ne faut pas garder son sac à sapin, une poubelle est d'ailleurs juste à côté. Il faut bien retirer toutes les décorations. Plus simplement, il faut laisser le sapin sans rien. C'est bien compris par Jacques. Il apprécie le principe du point de collecte. "Avant c'était plutôt galère pour s'en débarrasser tandis que là, c'est parfait", raconte-t-il. Il aime bien qu'il n'y ait plus de sapins devant les immeubles et dans la rue. Ce point de collecte a tellement de succès qu'un camion est déjà venu en enlever une parti le 31 décembre dernier.