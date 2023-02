Deux Quimpérois à l'honneur dans la nouvelle saison de Pékin Express

C'est leur cinquième interview de la journée et les présentations sont bien rodées : " Moi, c'est Luc, j'ai 59 ans. Je suis conseiller principal d'éducation à Toul Ar C'hoat à Châteaulin avec des enfants épileptiques. J'ai trois filles, six petits-enfants. Je suis en couple avec Cyrille depuis 20 ans". Son partenaire enchaine : "Et donc moi, c'est Cyrille. J'ai 39 ans , je suis concepteur-vendeur d'aménagement intérieur, j'adore dire ça, chez un artisan à Pont L'abbé".

Les deux Quimpérois avaient déjà envoyé leur candidature à Pékin Express à deux reprises, en 2009 et 2019. "Cette émission regroupe tout ce qu'on aime. Le voyage, les contacts humains, l'échange, les défis... Donc, on a lancé une bouteille à la mer en se disant de toute façon on ne sera pas pris, il y a 40.000 candidatures et si, on a été pris !", se souviennent-ils. Peut-être grâce à des arguments bretons ? "Quand on est allés à Paris pour être filmés, on était les premiers à passer le matin du dimanche, on est venus avec des bonnes crêpes fraîches de Quimper et on les a mis dans notre poche ", assure Cyrille.

"On oublie vite qu'on était heureux avec un œuf et un morceau de pain !"

Sélectionnés en juin pour un départ en août, les deux candidats négocient un congé de 45 jours avec leurs employeurs respectifs avant de préparer leurs bagages. Destination inconnue ! "On s'était préparés pour l'Afrique du Sud et à l'aéroport, Bogota " La capitale colombienne n'est en fait qu'une escale car c'est de Bolivie que partira la première épreuve. Petit hic : "On ne parle pas espagnol". Le couple réussit malgré tout à se faire comprendre : "On a inventé un dialecte, un mélange d'anglais, de français et d'espagnol avec l'accent breton, c'était de toute beauté", s'esclaffe Cyrille.

Bluffé par l'accueil et la générosité des habitants, les deux Bretons ont profité à fond de l'expérience. "Nous, on ne voit pas ça comme un jeu télévisé, mais comme une aventure humaine. On est tombés sur des gens qui n'avaient rien et qui nous ont tout donné", expliquent-ils tout en relativisant : "On a une force mentale qu'on n'imaginait pas, mais après, on n'est pas devenus des Bisounours parce qu'on a fait Pékin Express, on oublie vite qu'on était heureux avec un œuf et un morceau de pain !"

Accueil bienveillant

Les deux aventuriers ont déjà pu visionner le premier épisode. Ils espèrent un accueil bienveillant malgré peut-être quelques moments peu glorieux. "Honte ? Non, car le ridicule ne tue pas ! On sait déjà que des gens vont rigoler de façon sympa, et d'autres vont être méchants. Mais on nous a déjà bien briefé là-dessus", raconte le troisième couple gay à participer à l'émission de M6.

Ils regarderont le premier épisode jeudi 16 février en famille avec deux des filles de Luc et leurs enfants. Quant à leur performance ? Pas un mot évidemment avant la fin de la saison !

