Deux rennes invités aux festivités de Noël à Châteauroux

La mairie de Châteauroux a dévoilé sa programmation pour les fêtes de fin d'année. En plus du traditionnel marché de Noël, le concert de l'Eglise Saint-André fait son retour, et deux cervidés font le voyage depuis la Laponie.

Noël approche et comme chaque année, la ville de Châteauroux a prévu un large programme, qui débute ce samedi 4 octobre. Marché, spectacles pour enfants, photos avec le Père-Noël et ferme aux animaux : voici les principaux évènements.

Une trentaine d'exposants au marché de Noël

Comme l'an passé, le marché de Noël sera installé du 11 au 24 décembre, sur la place de la République. Environ 35 chalets vont être montés, précise Anne-Laure Bodin, directrice de Châteauroux Events, en charge des animations.

Des exposants vont présenter leur savoir-faire, que ce soit dans la gastronomie ou l'artisanat. L'idée c'est de pouvoir faire ses achats de Noël sur le marché.

"On a des exposants qui ont extrêmement bien fonctionné l'année dernière et qui reviennent cette année", précise encore Anne-Laure Bodin. Le marché de Noël reste de la même taille et au même endroit, pour surfer sur la réussite de 2020. Par ailleurs, la patinoire est de nouveau absente cette année. Son déménagement sur le parvis d'Equinoxe aurait été trop couteux.

Port du masque obligatoire

La plupart des activités se dérouleront en "déambulatoire", c'est-à-dire en mouvement, de manière à éviter les attroupements et les risques de contamination. Concernant le protocole sanitaire sur le marché de Noël, "ce sera le même que sur une configuration de marché", selon Madame Bodin. Le masque sera donc obligatoire, mais le passe sanitaire ne sera exigé que sur les stands vendant de la nourriture à consommer sur place (comme dans les restaurants).

Le retour du concert de Noël

Annulé l'an dernier à cause du covid, il se tiendra de nouveau à l'Eglise Saint-André, le 17 décembre à 20h. Les chœurs de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris participeront au show intitulé "Tous à l'Opéra". Il faudra présenter son passe sanitaire pour entrer.

Parmi les autres activités : un "bal des cygnes en déambulation" dans les rues du centre ville dès ce samedi 4 décembre. Le Père-Noël sera masqué, mais bien présent pour des photos, les mercredis, samedis et dimanches de 15h30 à 19h (à partir du 11 décembre). Le dimanche 19 décembre, un iceberg s'installe sur le marché de Noël. Les visiteurs pourront tenter de gagner des cadeaux en brisant ce bloc de glace. Côté musique : un concert "reine des neiges" le 12 décembre, du gospel le 18, une fanfare caribéenne le 21 et "les Wilson 5" le 23.

Des rennes à Châteauroux

C'est une nouveauté, et peut-être celle qui plaira le plus aux enfants. Le mercredi 22 décembre, deux rennes seront présents dans le centre-ville, accompagnés de leurs soigneurs lapons.

Il y a un prestataire qui s'occupe d'eux toute l'année, avec un vrai soin des animaux

rassure Anne-Laure Bodin. Une dernière surprise en cours de préparation...Le 24 décembre, le Père-Noël pourrait bien débarquer du ciel de Châteauroux…

Toutes les animations de Noël seront à retrouver prochainement sur le site de Châteauroux Métropole.