PHOTOS : Deux Sarthoises publient un livre sur Juigné sous l'occupation allemande

Deux Sarthoises se sont plongées dans l'histoire de Juigné-sur-Sarthe pendant la Seconde Guerre mondiale. D'abord pour une exposition en 2015. Le maire leur propose d'éditer un fascicule avec les documents rassemblés. Deux ans plus tard, elles publient carrément un livre de 320 pages le 25 mars.

Elles ont écumé les archives de la Sarthe, de Juigné, de l'abbaye de Solesmes mais aussi celle de la Défense, à Caen, celle du Mémorial de la Shoah à Paris et celles de Drancy. Et puis, Marie-Thérèse Ledier et Lucette Court-Fortuné ont aussi rencontré et longuement interviewé 24 habitants et anciens habitants du village. Le 25 mars, le résultat de trois ans de travail sera publié : Les doryphores ont envahi le potager. 320 pages pour comprendre l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers la vie d'une commune. Récit en trois photos.

EN PRATIQUE - Les doryphores ont envahi le potager, 320 pages, 22 euros. Disponible en mairie de Juigné, à la librairie L'ancre des mots à Sablé et dans les Episervices de Juigné et de Brûlon. Les auteurs dédicaceront leur ouvrage le 25 mars à la salle des fêtes de la commune, puis les 1er et 8 avril en mairie.

Les doryphores... Un message codé

Les doryphores ont envahi le potager : quel drôle de titre ! C'était en fait un moyen d'éviter la censure...

"Les doryphores", c'était le surnom des Allemands. Ils ont été jusqu'à 200 à occuper le village de Juigné pendant la Seconde Guerre mondiale. © Radio France - Marie Mutricy

"Pour rédiger notre ouvrage explique Marie-Thérèse Ledier, nous avons interrogé un certain nombre d'habitants, dont un certain Monsieur Jacques-Henry de Durfort". L'héritier des Leclerc de Juigné, une famille qui habite le village depuis le XVIe siècle. "Il nous a raconté que pendant l'occupation, pour communiquer avec sa famille qui était en zone libre, le courrier étant censuré, c'était la formule employée pour dire que les Allemands se trouvaient au chateau". C'était le surnom des occupants. Jusqu'à 200 Allemands ont occupé la commune, surtout les mois d'été. Les soldats habitaient dans les communs du château, mais les sous-officiers et officiers habitaient au chateau et chez des habitants.

Donner un sens à certains noms du monument aux morts

Le travail des deux auteures a permis de retrouver l'histoire de personnes passées à Juigné pendant la Seconde Guerre mondiale et de l'inscrire dans le village. Comme ce nom sur le monument au mort : Elisabeth Cahen-d'Anvers. Institutrice dans la commune, même Marie-Thérèse Ledier ne savait pas qui elle était. "Nous avons littéralement dû mener une enquête pour trouver des informations"' précisent les deux femmes.

Le travail des auteures et de l'association Ans-Traces-Sites a permis l'installation de ces plaques explicatives à plusieurs endroits de la commune. © Radio France - Marie Mutricy

Elisabeth Cahen-d'Anvers est une comtesse israélite, convertie au catholicisme depuis de longues années. Elle se réfugie à Juigné en 1939, car ses domestiques connaissent la commune. Elle pointera régulièrement auprès de la gendarmerie et sera finalement arrêtée en 1944 puis déportée. Elle ne reviendra pas.

Les souvenirs des archives et surtout ceux des habitants

Marie-Thérèse Ledier et Lucette Court-Fortuné ont énormément travaillé pour ajouter du contexte, expliquer, mettre en perspectives les nombreux souvenirs et documents que les habitants leur ont procuré. "Certains n'avaient jamais raconté ces souvenirs là" se rappellent les auteures. Leur ouvrage a donc suscité beaucoup d'émotions, comme vous pouvez l'entendre :

Sur cette photo, la famille Prié, en balade. C'est la fille de la femme située au milieu qui a retrouvé cette photo de famille.