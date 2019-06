Deux semaines marathon pour les commissions de securité des lieux de representations du festival d'Avignon

Avignon, France

Ces deux semaines marathon viennent de débuter pour les commissions de sécurité des lieux de représentations du festival d’Avignon, tant du In que du Off. Mais ce dernier monopolise les contrôles avec 139 lieux ( contre 133 en 2018 ) à visiter et valider pour la sécurité du public. Les issues de secours, la conformité électrique, les systèmes de ventilation ou l'accès des personnes à mobilité réduite sont parmi les priorités pour autoriser les lieux à accueillir du public. "on va enchaîner jusqu'à 10 visites par jour durant la semaine précédant le début du festival" explique le commandant Jérôme Linck du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse " car beaucoup de lieux temporaires contrairement aux théâtres permanents n'ouvrent pas avant où ne sont pas encore prêt à nous accueillir. Mais du garage avec 25 chaises à la cour d'honneur du Palais des Papes aucun lieu n'échappe à un contrôle en règle." Bien souvent des travaux de dernière minute sont exigés et nécessitent une contre-visite. Il arrive aussi que des anomalies moins urgentes donne lieu à des recommandations que les salles et théâtres auront à corriger pour le festival suivant "Mais preuve de l’efficacité de ces commissions et visites, aucun incident ou départ de feu n'est à déplorer depuis bien des années au festival" ajoute le commandant Linck. Et parmi les installations qui posent souvent problème , il y a les branchements électriques hasardeux parfois découvert dans des salles temporaires. A cet égard la traditionnelle multiprise est absolument proscrite.